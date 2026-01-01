פרוסו Elasticsearch בהתקנה בלחיצה אחת.
מנוע חיפוש וניתוח נתונים מבוזר, בנוי על Apache Lucene, לחיפוש טקסט מלא, נתוני יומן וניתוח נתונים בזמן אמת.
בחרו תוכנית VPS עבור Elasticsearch
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Elasticsearch
Elasticsearch הוא מנוע חיפוש וניתוח נתונים מבוזר, RESTful, הנמצא בלב ה-Elastic Stack. בנוי על Apache Lucene, הוא מספק חיפוש טקסט מלא, אגרגציות מורכבות ואינדוקס כמעט בזמן אמת על פני מערכי נתונים עצומים. הארכיטקטורה המבוזרת שלו תומכת ב-sharding ושכפול אוטומטיים, המאפשרים מדרגיות אופקית מנוד יחיד ועד אשכול גדול.
אירוח עצמי של Elasticsearch ב-VPS שלכם מעניק לכם משאבים ייעודיים לביצועי שאילתות עקביים, שליטה מלאה על תצורת האינדקס ומדיניות השמירה, ואת היכולת להשתלב עם ה-logging, ה-monitoring וה-application stack שלכם ללא תמחור לפי מסמך או הגבלות ספק.
פיצ'רים עיקריים של Elasticsearch
חיפוש טקסט מלא
חיפוש עוצמתי מבוסס רלוונטיות עם הדגשה, התאמה לא מדויקת ותמיכה במילים נרדפות, הבנוי על ספריית Apache Lucene הבשלה.
אינדוקס בזמן אמת
מסמכים הופכים לניתנים לחיפוש תוך מילישניות מרגע קליטתם, מה שמאפשר ניתוח נתונים כמעט בזמן אמת וחיפוש חי על פני מערכי נתונים המתעדכנים באופן רציף.
צבירות עשירות
חישוב מדדים, היסטוגרמות ופעולות קיבוץ לפי מרובות רמות בשאילתה אחת, המאפשר לוחות מחוונים אינטראקטיביים ודוחות בינה עסקית.
ארכיטקטורה מבוזרת
שארדינג ורפליקציה אוטומטיות מפיצות נתונים בין צמתים עבור זמינות גבוהה וסקלאביליות אופקית ככל שנפחי הנתונים גדלים.
RESTful JSON API
ממשק HTTP/JSON פשוט מאפשר לכל שפת תכנות לשאול, לאנדקס ולנהל נתונים ללא צורך בדרייברים קנייניים או בהגדרת לקוח מורכבת.
למה להריץ את Elasticsearch על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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