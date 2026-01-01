עד 69% הנחה עבור Elasticsearch

פרוסו Elasticsearch בהתקנה בלחיצה אחת.

מנוע חיפוש וניתוח נתונים מבוזר, בנוי על Apache Lucene, לחיפוש טקסט מלא, נתוני יומן וניתוח נתונים בזמן אמת.

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גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו Elasticsearch בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Elasticsearch

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Elasticsearch

Elasticsearch הוא מנוע חיפוש וניתוח נתונים מבוזר, RESTful, הנמצא בלב ה-Elastic Stack. בנוי על Apache Lucene, הוא מספק חיפוש טקסט מלא, אגרגציות מורכבות ואינדוקס כמעט בזמן אמת על פני מערכי נתונים עצומים. הארכיטקטורה המבוזרת שלו תומכת ב-sharding ושכפול אוטומטיים, המאפשרים מדרגיות אופקית מנוד יחיד ועד אשכול גדול.

אירוח עצמי של Elasticsearch ב-VPS שלכם מעניק לכם משאבים ייעודיים לביצועי שאילתות עקביים, שליטה מלאה על תצורת האינדקס ומדיניות השמירה, ואת היכולת להשתלב עם ה-logging, ה-monitoring וה-application stack שלכם ללא תמחור לפי מסמך או הגבלות ספק.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Elasticsearch

חיפוש טקסט מלא

חיפוש עוצמתי מבוסס רלוונטיות עם הדגשה, התאמה לא מדויקת ותמיכה במילים נרדפות, הבנוי על ספריית Apache Lucene הבשלה.

אינדוקס בזמן אמת

מסמכים הופכים לניתנים לחיפוש תוך מילישניות מרגע קליטתם, מה שמאפשר ניתוח נתונים כמעט בזמן אמת וחיפוש חי על פני מערכי נתונים המתעדכנים באופן רציף.

צבירות עשירות

חישוב מדדים, היסטוגרמות ופעולות קיבוץ לפי מרובות רמות בשאילתה אחת, המאפשר לוחות מחוונים אינטראקטיביים ודוחות בינה עסקית.

ארכיטקטורה מבוזרת

שארדינג ורפליקציה אוטומטיות מפיצות נתונים בין צמתים עבור זמינות גבוהה וסקלאביליות אופקית ככל שנפחי הנתונים גדלים.

RESTful JSON API

ממשק HTTP/JSON פשוט מאפשר לכל שפת תכנות לשאול, לאנדקס ולנהל נתונים ללא צורך בדרייברים קנייניים או בהגדרת לקוח מורכבת.

למה להריץ את Elasticsearch על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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