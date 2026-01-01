Elasticsearch הוא מנוע חיפוש וניתוח נתונים מבוזר, RESTful, הנמצא בלב ה-Elastic Stack. בנוי על Apache Lucene, הוא מספק חיפוש טקסט מלא, אגרגציות מורכבות ואינדוקס כמעט בזמן אמת על פני מערכי נתונים עצומים. הארכיטקטורה המבוזרת שלו תומכת ב-sharding ושכפול אוטומטיים, המאפשרים מדרגיות אופקית מנוד יחיד ועד אשכול גדול.

אירוח עצמי של Elasticsearch ב-VPS שלכם מעניק לכם משאבים ייעודיים לביצועי שאילתות עקביים, שליטה מלאה על תצורת האינדקס ומדיניות השמירה, ואת היכולת להשתלב עם ה-logging, ה-monitoring וה-application stack שלכם ללא תמחור לפי מסמך או הגבלות ספק.