פרוסו Mopidy בלחיצה אחת.
שרת מוזיקה מבוסס Python הניתן להרחבה, המזרים קבצים מקומיים, Spotify, SoundCloud, TuneIn ועוד דרך ממשק דפדפן אחד.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Mopidy
Mopidy הוא שרת מוזיקה הניתן להרחבה שנכתב ב-Python, שמגשר בין עשרות מקורות שמע מאחורי תור השמעה יחיד. עם הרחבות תואמות מותקנות, הוא יכול להזרים קבצים מקומיים לצד Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, פודקאסטים ורדיו אינטרנט, תוך חשיפתם באמצעות ממשקי API של MPD, HTTP ו-JSON-RPC כך שכל לקוח MPD או ממשק קצה אינטרנטי יכול להפעיל את אותה ספרייה.
תבנית זו אורזת את Mopidy יחד עם ממשק הקצה האינטרנטי הפופולרי Iris, ומעניקה לכם ממשק מבוסס דפדפן לגלישה בספריות, בניית תורים וניהול רשימות השמעה מכל מכשיר. אירוח עצמי של Mopidy על גבי VPS שומר על מקורות המוזיקה המצטברים שלכם מאחורי נקודת קצה פרטית אחת ללא דמי מנוי לכל מקור, מעבר לספקי ה-upstream שבהם אתם כבר משתמשים.
פיצ'רים עיקריים של Mopidy
frontend רשת Iris
תוסף Iris המובנה מספק ממשק משתמש מלוטש לדפדפן המאפשר עיון במקורות, הוספת שירים לתור וניהול רשימות השמעה ממחשב שולחני או נייד.
השמעה רב-מקורית
התקינו הרחבות כדי למזג Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, פודקאסטים וקבצים מקומיים לתור מאוחד אחד.
תמיכה בפרוטוקול MPD
תומך בפרוטוקול **Music Player Daemon** בפורט 6600 כך שכל לקוח **MPD** כמו **ncmpcpp**, **M.A.L.P.**, או **Cantata** יכול לשלוט בהשמעה.
הרחבות Pip הניתנות להתקנה
הוסיפו מקורות חדשים בזמן פריסה באמצעות משתנה ה-PIP_PACKAGES ללא בנייה מחדש של ה-image או עריכת קובצי תצורה.
JSON-RPC HTTP API
API מלא של HTTP ו-WebSocket מאפשר לכם לבנות בקרי שליטה מותאמים אישית, עוזרים קוליים, או טריגרים לאוטומציה ביתית סביב אותו מנוע.
Snapcast מוכן
צינור השמע המוגדר כברירת מחדל כותב ל-Snapcast FIFO, כך שתוכלו לשלב השמעה מסונכרנת מרובת חדרים מעל, בכל עת שתצטרכו.
למה להריץ את Mopidy על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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