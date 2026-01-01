Mopidy הוא שרת מוזיקה הניתן להרחבה שנכתב ב-Python, שמגשר בין עשרות מקורות שמע מאחורי תור השמעה יחיד. עם הרחבות תואמות מותקנות, הוא יכול להזרים קבצים מקומיים לצד Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, פודקאסטים ורדיו אינטרנט, תוך חשיפתם באמצעות ממשקי API של MPD, HTTP ו-JSON-RPC כך שכל לקוח MPD או ממשק קצה אינטרנטי יכול להפעיל את אותה ספרייה.

תבנית זו אורזת את Mopidy יחד עם ממשק הקצה האינטרנטי הפופולרי Iris, ומעניקה לכם ממשק מבוסס דפדפן לגלישה בספריות, בניית תורים וניהול רשימות השמעה מכל מכשיר. אירוח עצמי של Mopidy על גבי VPS שומר על מקורות המוזיקה המצטברים שלכם מאחורי נקודת קצה פרטית אחת ללא דמי מנוי לכל מקור, מעבר לספקי ה-upstream שבהם אתם כבר משתמשים.