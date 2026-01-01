פרוסו Pelican Panel בהתקנה בלחיצה אחת.
פאנל ניהול שרתי משחק מודרני בקוד פתוח ויורש ל-Pterodactyl, בנוי לפריסה מהירה וניהול אינטואיטיבי.
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מה אפשר לבנות עם Pelican Panel
Pelican Panel הוא פורק מונע-קהילה ומודרניזציה של Pterodactyl, שנכתב מחדש על גבי מחסנית Laravel ו-Filament העדכנית ביותר כדי לספק חווית ניהול מהירה יותר, מתקין אינטרנטי מובנה, ומערכת תוספים להרחבת הפאנל ללא פיצול בסיס הקוד. כל שרת משחק מוגדר בקונטיינר Docker מבודד משלו באמצעות דאמון Wings הנלווה, מה ששומר על משאבים מוכלים ועל המארח מאובטח.
אירוח עצמי של Pelican מסיר את העמלות לכל שרת של אירוח משחקים מנוהל ומעניק למפעילים שליטה מלאה על מיתוג, אימות, eggs ואחסון מסד נתונים. פריסה זו מספקת את הפאנל יחד עם MariaDB ו-Redis — יש להתקין את Wings בנפרד על כל node שמריץ שרתי משחק.
פיצ'רים עיקריים של Pelican Panel
מתקין רשת ראשוני
מתקין מבוסס דפדפן מודרך מנחה בהגדרת מסד נתונים ויצירת מנהל מערכת בביקור הראשון — אין צורך בגישת shell.
בידוד שרת Docker
שרתי משחק פועלים בקונטיינרים ייעודיים המנוהלים על ידי דאמון Wings, מונעים התנגשות משאבים ומגבילים את רדיוס הפגיעה במקרה ששרת נפרץ.
מערכת חיבור
טוען תוספים מובנה מאפשר למנהלים להתקין חבילות Composer ו-Yarn ישירות מהפאנל כדי להרחיב פונקציונליות מבלי לפצל את קוד המקור.
מודרני Filament UI
ממשק ניהול מחודש מבוסס Filament מספק טעינת דפים מהירה יותר, פלט קונסולה בזמן אמת, וזרימת עבודה נקייה יותר מפאנלי Pterodactyl מדור קודם.
תואם Pterodactyl
מייבא ביצי Pterodactyl קיימות ותצורות צומת, כך שמפעילים יוכלו לעבור ל-Pelican מבלי לבנות מחדש את ספריית שרתי המשחק שלהם מאפס.
OAuth ו-SSO
תומכת בספקי אימות חיצוניים ובאימות דו-שלבי, ומאפשרת לצוותים לרכז את בקרת הגישה על פני כלי תשתית.
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מנהל Docker מובנה
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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