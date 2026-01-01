Pelican Panel הוא פורק מונע-קהילה ומודרניזציה של Pterodactyl, שנכתב מחדש על גבי מחסנית Laravel ו-Filament העדכנית ביותר כדי לספק חווית ניהול מהירה יותר, מתקין אינטרנטי מובנה, ומערכת תוספים להרחבת הפאנל ללא פיצול בסיס הקוד. כל שרת משחק מוגדר בקונטיינר Docker מבודד משלו באמצעות דאמון Wings הנלווה, מה ששומר על משאבים מוכלים ועל המארח מאובטח.

אירוח עצמי של Pelican מסיר את העמלות לכל שרת של אירוח משחקים מנוהל ומעניק למפעילים שליטה מלאה על מיתוג, אימות, eggs ואחסון מסד נתונים. פריסה זו מספקת את הפאנל יחד עם MariaDB ו-Redis — יש להתקין את Wings בנפרד על כל node שמריץ שרתי משחק.