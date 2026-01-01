Spice הוא זמן ריצה של תשתית נתונים ו-AI בקוד פתוח, המשלב שאילתות SQL מאוחדות, חיפוש וקטורי והסקת LLM לתהליך Rust יחיד. בנוי על Apache DataFusion, Arrow ו-DuckDB, הוא מתחבר לעשרות מקורות — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka, ועוד — ומממש נתונים חמים באופן מקומי עבור אנליטיקה בתת-שנייה ליד האפליקציה שלכם.

אירוח עצמי של Spice ב-VPS שלכם מספק לסוכני AI ולצינורות RAG נקודת קצה יחידה של SQL ו-HTTP מעל נתונים מאוחדים, ללא עמלות ענן לפי שאילתה או שליחת רשומות רגישות לשירות מנוהל. מערכי נתונים, האצות, הטמעות ומודלים כולם מוצהרים בקובץ מניפסט spicepod.yaml יחיד.