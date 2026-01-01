פרוסו Spice AI בהתקנה בלחיצה אחת.
מנוע נייד מבוסס Rust לשאילתות SQL, חיפוש והסקת LLM עבור סוכני AI מושתתי נתונים.
בחרו תוכנית VPS עבור Spice AI
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Spice AI
Spice הוא זמן ריצה של תשתית נתונים ו-AI בקוד פתוח, המשלב שאילתות SQL מאוחדות, חיפוש וקטורי והסקת LLM לתהליך Rust יחיד. בנוי על Apache DataFusion, Arrow ו-DuckDB, הוא מתחבר לעשרות מקורות — Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka, ועוד — ומממש נתונים חמים באופן מקומי עבור אנליטיקה בתת-שנייה ליד האפליקציה שלכם.
אירוח עצמי של Spice ב-VPS שלכם מספק לסוכני AI ולצינורות RAG נקודת קצה יחידה של SQL ו-HTTP מעל נתונים מאוחדים, ללא עמלות ענן לפי שאילתה או שליחת רשומות רגישות לשירות מנוהל. מערכי נתונים, האצות, הטמעות ומודלים כולם מוצהרים בקובץ מניפסט spicepod.yaml יחיד.
פיצ'רים עיקריים של Spice AI
מנוע SQL מאוחד
שאלו Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks, ועשרות מקורות נוספים יחד באמצעות נקודת קצה SQL אחת המופעלת על ידי Apache DataFusion.
האצת נתונים מקומית
ממשו מערכי נתונים חמים ל-Arrow, DuckDB, או SQLite ליד היישום שלכם כדי להגיש שאילתות אנליטיות עם זמן אחזור של מילישניות.
הסקה LLM מובנית
הריצו מודלי צ'אט והטמעה בקוד פתוח באמצעות API HTTP תואם OpenAI ישירות בתוך סביבת הריצה, ללא צורך בשרת מודלים נפרד.
חיפוש מבוסס AI ו-RAG
לשלב חיפוש דמיון וקטורי עם מסנני SQL בשאילתה אחת כדי להניע יצירה מוגברת-שליפה המבוססת על הנתונים התפעוליים החיים שלכם.
Arrow Flight gRPC
הזרמת מערכי תוצאות גדולים ללקוחות אנליטיקה באמצעות Apache Arrow ב-Zero-Copy מעל Flight לגישה לנתונים בתפוקה גבוהה לצד ה-REST API.
spicepods הצהרתיים
הגדירו מערכי נתונים, האצות, מודלים ולוחות זמנים לרענון במניפסט YAML יחיד שניתן לשלוט בגרסאותיו ושניתן לשחזר בסביבות שונות.
למה להריץ את Spice AI על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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