פרוסו EMQX בהתקנה בלחיצה אחת.
ברוקר MQTT בעל ביצועים גבוהים בקוד פתוח עבור IoT והודעות בזמן אמת, עם לוח מחוונים מובנה לניהול ווב.
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מה אפשר לבנות עם EMQX
EMQX הוא ברוקר הודעות MQTT בקוד פתוח, בעל יכולת הרחבה גבוהה, המיועד ל-IoT, אוטומציה תעשייתית והזרמת נתונים בזמן אמת. הוא מטפל במיליוני חיבורי MQTT בו-זמניים עם זמן אחזור של פחות ממילי-שנייה ותומך ב-MQTT 3.1, 3.1.1 ו-5.0 יחד עם MQTT על גבי WebSockets. מנוע כללים מובנה מאפשר לכם לעבד, לנתב ולשנות הודעות מכשירים מבלי לכתוב קוד צד שרת, ומתחבר ישירות למסדי נתונים, שירותי ענן ונקודות קצה של HTTP.
לוח המחוונים מבוסס הווב הכלול מספק ממשק ניהול מקיף לניטור תקינות אשכול, סטטיסטיקות חיבורים, עצי מנויים וזרימות מנוע כללים בזמן אמת. אירוח עצמי של EMQX על גבי ה-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על תשתית הודעות ה-IoT שלכם — ללא עמלות ענן לפי הודעה, ללא נעילת ספק, ועם נראות מלאה לשכבת תקשורת המכשירים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של EMQX
תמיכה ב-MQTT 5.0
הטמעה מלאה של MQTT 5.0, כולל פקיעת סשן, פקיעת הודעה, קודי סיבה, מנויים משותפים ותבניות בקשה/תגובה עבור יישומי IoT מודרניים.
מנוע כללים מובנה
עבדו, סננו ונתבו הודעות מכשירים באמצעות כללים דמויי SQL שמעבירים נתונים למסדי נתונים, Kafka, Webhooks של HTTP, או ברוקרים אחרים של MQTT ללא קוד מותאם אישית.
MQTT מעל WebSockets
חברו דפדפני אינטרנט ולקוחות JavaScript ישירות ל-EMQX דרך חיבורי WebSocket מאובטחים, המאפשרים לוחות מחוונים של IoT בזמן אמת ללא גשר נפרד.
לוח בקרה לניהול אתרים
נטרו את ספירת החיבורים, עצי המנויים, קצבי ההודעות וביצועי מנוע הכללים בזמן אמת דרך ממשק הווב הניהולי המובנה.
מקביליות גבוהה
EMQX מטפלת במיליוני חיבורי מכשירים בו-זמניים בצומת יחיד, מה שהופך אותה למתאימה לכל דבר, החל מהגדרות אוטומציה ביתית קטנות ועד לפריסות תעשייתיות בקנה מידה גדול.
למה להריץ את EMQX על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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