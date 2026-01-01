EMQX הוא ברוקר הודעות MQTT בקוד פתוח, בעל יכולת הרחבה גבוהה, המיועד ל-IoT, אוטומציה תעשייתית והזרמת נתונים בזמן אמת. הוא מטפל במיליוני חיבורי MQTT בו-זמניים עם זמן אחזור של פחות ממילי-שנייה ותומך ב-MQTT 3.1, 3.1.1 ו-5.0 יחד עם MQTT על גבי WebSockets. מנוע כללים מובנה מאפשר לכם לעבד, לנתב ולשנות הודעות מכשירים מבלי לכתוב קוד צד שרת, ומתחבר ישירות למסדי נתונים, שירותי ענן ונקודות קצה של HTTP.

לוח המחוונים מבוסס הווב הכלול מספק ממשק ניהול מקיף לניטור תקינות אשכול, סטטיסטיקות חיבורים, עצי מנויים וזרימות מנוע כללים בזמן אמת. אירוח עצמי של EMQX על גבי ה-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על תשתית הודעות ה-IoT שלכם — ללא עמלות ענן לפי הודעה, ללא נעילת ספק, ועם נראות מלאה לשכבת תקשורת המכשירים שלכם.