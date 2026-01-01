פרסו Horilla בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת HR ו-CRM חינמית בקוד פתוח המכסה עובדים, שכר, גיוס ונוכחות.
בחרו תוכנית VPS עבור Horilla
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Horilla
Horilla היא פלטפורמת ניהול משאבי אנוש (HRM) ו-CRM בקוד פתוח מלא, הבנויה על Django ו-PostgreSQL. היא מאחדת את מחזור החיים המלא של העובד — גיוס, קליטה, נוכחות, חופשות, שכר, ביצועים, תמיכה טכנית (Helpdesk) ועזיבה — לצד CRM מובנה עבור צינורות מכירה ורשומות לקוחות, המחליפה מספר כלי SaaS בעזרת ערימה אחת באירוח עצמי.
אירוח עצמי של Horilla על שרת VPS משלכם שומר על נתוני עובדים רגישים, משכורות ורשומות לקוחות תחת שליטתכם הישירה, ללא עמלות לפי משתמש. אתם שומרים על גישה מלאה למסד הנתונים עבור דיווחים מותאמים אישית ואינטגרציות, בנוסף לחופש להרחיב מודולים מבלי להמתין למפות דרכים של ספקים.
פיצ'רים עיקריים של Horilla
גיוס וקליטה
עקבו אחר משרות פתוחות, תהליכי מועמדים, שלבי ראיונות ומשימות קליטה, ללא מערכת ATS נפרדת או כלי קליטה נפרד.
נוכחות וחופשה
נהלו לוחות זמנים למשמרות, נוכחות ביומטרית, זכויות חופשה ותהליכי אישור בכלל כוח האדם.
שכר מובנה
הגדירו חוזים, קצבאות, ניכויים וכללי מס, ולאחר מכן הפעילו מחזורי שכר עם הפקת תלושי שכר ישירות בתוך Horilla.
ביצועים ומטרות
הגדירו KPIs ו-OKRs, בצעו מחזורי משוב 360 מעלות, וקשרו יעדים אישיים למטרות ארגוניות.
CRM משולב
נהלו לידים, הזדמנויות, חשבונות לקוחות וצינורות מכירה לצד נתוני משאבי אנוש במסד נתונים מאוחד אחד.
API REST מודולרי
כל מודול מגיע עם API REST מתועד לשילוב Horilla עם ספקי שכר, מערכות זיהוי ו-כלי BI.
למה להריץ את Horilla על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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