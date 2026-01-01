Horilla היא פלטפורמת ניהול משאבי אנוש (HRM) ו-CRM בקוד פתוח מלא, הבנויה על Django ו-PostgreSQL. היא מאחדת את מחזור החיים המלא של העובד — גיוס, קליטה, נוכחות, חופשות, שכר, ביצועים, תמיכה טכנית (Helpdesk) ועזיבה — לצד CRM מובנה עבור צינורות מכירה ורשומות לקוחות, המחליפה מספר כלי SaaS בעזרת ערימה אחת באירוח עצמי.

אירוח עצמי של Horilla על שרת VPS משלכם שומר על נתוני עובדים רגישים, משכורות ורשומות לקוחות תחת שליטתכם הישירה, ללא עמלות לפי משתמש. אתם שומרים על גישה מלאה למסד הנתונים עבור דיווחים מותאמים אישית ואינטגרציות, בנוסף לחופש להרחיב מודולים מבלי להמתין למפות דרכים של ספקים.