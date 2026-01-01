Spacedrive היא מערכת קבצים וירטואלית מבוזרת (VDFS) שיוצרת קטלוג יחיד וחכם של כל הקבצים שלכם — ללא קשר למקום שבו הם נמצאים. כוננים מקומיים, אחסון חיצוני ושירותי ענן מאוחדים למסד נתונים אחד שניתן לחיפוש, עם תיוג, מסנני מטא-דאטה, זיהוי כפילויות ויצירת תמונות ממוזערות. בניגוד לסיירי קבצים מסורתיים, Spacedrive מתייחסת לספרייה הדיגיטלית כולה שלכם כנתונים מובנים שתוכלו לשלוף ולארגן בקנה מידה רחב.

אירוח עצמי של שרת Spacedrive ב-VPS שלכם מעניק לכם מרכז קבוע וזמין תמיד למערכת ארגון הקבצים שלכם, עם אימות מנהל מובנה — מבלי להעלות את הנתונים שלכם לשום ענן צד שלישי.