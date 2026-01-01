התקינו Spacedrive בלחיצה אחת.
מנהל קבצים בקוד פתוח המאחד את הקבצים שלכם בין כוננים מקומיים, אחסון חיצוני ו-Cloud לספרייה אחת שניתנת לחיפוש.
בחרו תוכנית VPS עבור Spacedrive
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Spacedrive
Spacedrive היא מערכת קבצים וירטואלית מבוזרת (VDFS) שיוצרת קטלוג יחיד וחכם של כל הקבצים שלכם — ללא קשר למקום שבו הם נמצאים. כוננים מקומיים, אחסון חיצוני ושירותי ענן מאוחדים למסד נתונים אחד שניתן לחיפוש, עם תיוג, מסנני מטא-דאטה, זיהוי כפילויות ויצירת תמונות ממוזערות. בניגוד לסיירי קבצים מסורתיים, Spacedrive מתייחסת לספרייה הדיגיטלית כולה שלכם כנתונים מובנים שתוכלו לשלוף ולארגן בקנה מידה רחב.
אירוח עצמי של שרת Spacedrive ב-VPS שלכם מעניק לכם מרכז קבוע וזמין תמיד למערכת ארגון הקבצים שלכם, עם אימות מנהל מובנה — מבלי להעלות את הנתונים שלכם לשום ענן צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Spacedrive
ספריית קבצים מאוחדת
מאינדקס קבצים על פני כוננים מקומיים, אחסון חיצוני ומיקומי ענן לתוך מאגר נתונים אחד שניתן לחיפוש — אין יותר צורך לחפש במספר מקומות.
תיוג אינטליגנטי
ארגנו קבצים באמצעות תגיות מותאמות אישית ומסנני מטא-דאטה, כך שתוכלו למצוא בדיוק את מה שאתם צריכים בלי קשר למקום שבו הם מאוחסנים.
זיהוי כפול
מזהה אוטומטית קבצים כפולים ברחבי הספרייה שלכם, עוזרת לכם לשחרר שטח אחסון ולשמור על האוסף שלכם נקי.
תצוגות מקדימות של מדיה
יוצר תמונות ממוזערות ותצוגות מקדימות לתמונות וסרטונים, כדי שתוכלו לדפדף בספרייה שלכם באופן ויזואלי מבלי לפתוח קבצים בודדים.
סנכרון עמית לעמית
מסנכרן את הספרייה המאורגנת שלכם בכל המכשירים, כך שהתגים, האוספים והמטא-דאטה שלכם תמיד מעודכנים בכל מקום.
למה להריץ את Spacedrive על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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