Tianji הוא מרכז תובנות הכל-באחד בקוד פתוח, המאחד ניתוח אתרים, ניטור זמינות ומעקב אחר מצב שרתים תחת ממשק יחיד. במקום לנהל כלים נפרדים לכל צורך, Tianji מאפשר לכם לעקוב אחר מדדי מבקרים, לנטר אם השירותים שלכם נגישים ולדווח על תקינות השרתים שלכם — הכל מלוח מחוונים אחד עם מערכת התראות מאוחדת.

נבנה עבור צוותים ומפעילי יחיד כאחד, Tianji תומך בגישה מרובת משתמשים עם הרשאות מבוססות תפקידים ומגביל הרשמות חדשות כברירת מחדל, כך שרק משתמשים מוזמנים יכולים להצטרף. OpenAPI משולב מספק גישה פרוגרמטית לכל הנתונים. אירוח עצמי שומר את נתוני הניתוח והניטור שלכם על התשתית שלכם, הרחק מפלטפורמות צד שלישי.