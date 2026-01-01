התקינו Tianji בהתקנה בלחיצה אחת.
מרכז תובנות הכל-באחד בקוד פתוח, המשלב ניתוח אתרים, ניטור זמינות ומעקב אחר מצב שרתים בלוח מחוונים אחד.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Tianji
Tianji הוא מרכז תובנות הכל-באחד בקוד פתוח, המאחד ניתוח אתרים, ניטור זמינות ומעקב אחר מצב שרתים תחת ממשק יחיד. במקום לנהל כלים נפרדים לכל צורך, Tianji מאפשר לכם לעקוב אחר מדדי מבקרים, לנטר אם השירותים שלכם נגישים ולדווח על תקינות השרתים שלכם — הכל מלוח מחוונים אחד עם מערכת התראות מאוחדת.
נבנה עבור צוותים ומפעילי יחיד כאחד, Tianji תומך בגישה מרובת משתמשים עם הרשאות מבוססות תפקידים ומגביל הרשמות חדשות כברירת מחדל, כך שרק משתמשים מוזמנים יכולים להצטרף. OpenAPI משולב מספק גישה פרוגרמטית לכל הנתונים. אירוח עצמי שומר את נתוני הניתוח והניטור שלכם על התשתית שלכם, הרחק מפלטפורמות צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Tianji
ניתוח אתרים
עקבו אחר צפיות בדפים, מבקרים ייחודיים, מקורות הפניה ופרמטרי UTM מבלי להסתמך על Google Analytics או לשלוח נתונים לצדדים שלישיים.
ניטור זמינות
בדקו באופן רציף האם האתרים וה-API שלכם נגישים וקבלו התראה מיידית כאשר שירות כלשהו קורס.
מעקב אחר סטטוס שרת
התקינו את ה-Tianji reporter הקליל בכל שרת כדי להזרים מדדי CPU, זיכרון, דיסק ורשת בחזרה ללוח הבקרה שלכם.
התראות חכמות
לנתב התראות על השבתות ובעיות שרת לטלגרם, סלאק, אימייל, Webhooks וערוצים אחרים מתצורה אחת.
גישה ל-OpenAPI
REST API מתועד במלואו מאפשר לשלוף נתונים אנליטיים ונתוני ניטור באופן פרוגרמטי עבור לוחות מחוונים מותאמים אישית או אינטגרציות.
למה להריץ את Tianji על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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