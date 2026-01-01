GitLab Community Edition היא פלטפורמת DevOps הכל-באחד המשלבת אירוח מאגרי Git, אוטומציית CI/CD, מעקב אחר בעיות, סקירת קוד ורישום קונטיינרים ביישום אחד באירוח עצמי. היא מבטלת את הצורך לשלב כלים נפרדים מרובים ומעניקה לצוותים פלטפורמת מחזור חיים מלאה לפיתוח תוכנה תחת שליטה ארגונית מלאה.

אירוח עצמי של GitLab מבטל תמחור לפי משתמש ושומר קוד מקור, סודות CI/CD ותוצאות סריקות אבטחה בתשתית שבבעלותכם. הערה: ההפעלה הראשונית אורכת 3-10 דקות כיוון שכל השירותים הפנימיים מאותחלים — שגיאות 502 במהלך חלון זמן זה הן נורמליות. מינימום 2 ליבות CPU ו-4 GB RAM מומלצים לפריסות צוותים קטנים.