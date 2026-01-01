התקינו GitLab בלחיצה אחת.
פלטפורמת DevOps קוד פתוח מלאה המשלבת אירוח Git, צינורות CI/CD, וניהול פרויקטים ביישום אחד.
בחרו תוכנית VPS עבור GitLab
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם GitLab
GitLab Community Edition היא פלטפורמת DevOps הכל-באחד המשלבת אירוח מאגרי Git, אוטומציית CI/CD, מעקב אחר בעיות, סקירת קוד ורישום קונטיינרים ביישום אחד באירוח עצמי. היא מבטלת את הצורך לשלב כלים נפרדים מרובים ומעניקה לצוותים פלטפורמת מחזור חיים מלאה לפיתוח תוכנה תחת שליטה ארגונית מלאה.
אירוח עצמי של GitLab מבטל תמחור לפי משתמש ושומר קוד מקור, סודות CI/CD ותוצאות סריקות אבטחה בתשתית שבבעלותכם. הערה: ההפעלה הראשונית אורכת 3-10 דקות כיוון שכל השירותים הפנימיים מאותחלים — שגיאות 502 במהלך חלון זמן זה הן נורמליות. מינימום 2 ליבות CPU ו-4 GB RAM מומלצים לפריסות צוותים קטנים.
פיצ'רים עיקריים של GitLab
צינורות CI/CD מובנים
רצי צינור עיבוד משולבים מבצעים אוטומציה לבדיקות, לבניית תמונות Docker, ולפריסות מבלי להסתמך על Jenkins או על שירותי CI חיצוניים.
מאגר קונטיינרים
אחסנו ונהלו תמונות Docker ישירות לצד הקוד שלכם ב-registry פרטי מובנה של קונטיינרים.
תהליכי עבודה של בקשות מיזוג
ביקורת קוד עם הערות מוטבעות, כללי אישור ותבניות בקשות מיזוג מבטיחה שערי איכות לכל שינוי.
סריקת אבטחה
SAST, סריקת תלויות וזיהוי סודות מובנים מזהים פגיעויות לפני שהקוד מגיע לסביבת ייצור.
מעקב אחר נושאים ותכנון
לוחות, אבני דרך, תוויות ומפות דרכים מאפשרים לצוותים לתכנן ולעקוב אחר עבודה באותה פלטפורמה שבה נמצא הקוד.
למה להריץ את GitLab על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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