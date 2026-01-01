התקינו WBO בלחיצה אחת.
לוח לבן שיתופי בזמן אמת לסיעור מוחות צוותי, פגישות מרחוק ותכנון ויזואלי על קנבס משותף.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם WBO
WBO (Whiteboard Online) הוא לוח לבן שיתופי בזמן אמת באירוח עצמי, המאפשר למספר משתמשים לצייר, לכתוב ולסמן על גבי קנבס אינסופי משותף בו-זמנית. הוא תומך בציור חופשי, צורות גיאומטריות, טקסט והכנסת תמונות עם סנכרון מיידי בין כל המשתתפים המחוברים.
אירוח עצמי של WBO על שרת VPS מעניק לצוותים לוח לבן פרטי שנשאר פעיל בין סשנים, מבלי לחשוף תוכן לשירותי צד שלישי. הקנבס המתמשך נשאר נגיש בכתובת URL יציבה עבור פרויקטים מתמשכים, מה שהופך אותו לאידיאלי לתכנון ספרינט מרחוק, הוראה, דיאגרמות טכניות וסשנים של סיעור מוחות יצירתי.
פיצ'רים עיקריים של WBO
שיתוף פעולה בזמן אמת
משתמשים מרובים מציירים ומסמנים הערות על אותו קנבס במקביל, עם סנכרון מיידי וללא צורך ברענון.
קנבס מתמשך
תוכן הלוח הלבן נשמר אוטומטית ונגיש באותו URL בכל פעם שהמשתתפים מתחברים מחדש.
כלי ציור
ציור חופשי, צורות גיאומטריות, תוויות טקסט והעלאת תמונות מכסים את מגוון תרחישי השימוש המלא של לוח לבן.
אין צורך בחשבון
כל מי שיש לו את כתובת ה-URL של הלוח הלבן יכול להצטרף ולתרום באופן מיידי ללא צורך בהרשמה או התחברות.
למה להריץ את WBO על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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