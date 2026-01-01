WBO (Whiteboard Online) הוא לוח לבן שיתופי בזמן אמת באירוח עצמי, המאפשר למספר משתמשים לצייר, לכתוב ולסמן על גבי קנבס אינסופי משותף בו-זמנית. הוא תומך בציור חופשי, צורות גיאומטריות, טקסט והכנסת תמונות עם סנכרון מיידי בין כל המשתתפים המחוברים.

אירוח עצמי של WBO על שרת VPS מעניק לצוותים לוח לבן פרטי שנשאר פעיל בין סשנים, מבלי לחשוף תוכן לשירותי צד שלישי. הקנבס המתמשך נשאר נגיש בכתובת URL יציבה עבור פרויקטים מתמשכים, מה שהופך אותו לאידיאלי לתכנון ספרינט מרחוק, הוראה, דיאגרמות טכניות וסשנים של סיעור מוחות יצירתי.