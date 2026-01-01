פרסמו Foxel בלחיצה אחת.
אחסון ענן פרטי מתארח עצמאית עם חיפוש סמנטי מבוסס AI על פני תמונות, סרטונים ומסמכים.
בחרו תוכנית VPS עבור Foxel
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Foxel
Foxel היא פלטפורמת אחסון ענן פרטי בקוד פתוח המאחדת קבצים על פני דיסקים מקומיים, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox ובקאנדים אחרים מאחורי ממשק אינטרנט יחיד. התכונה הבולטת שלה היא חיפוש סמנטי מופעל בינה מלאכותית, המאפשר למצוא תמונות, סרטונים ומסמכים לפי תיאורים בשפה טבעית במקום לפי שמות קבצים.
אירוח עצמי של Foxel שומר על ספריית המדיה האישית שלך, ארכיוני עבודה וקבצי צוות משותפים בתשתית בשליטתך המלאה — ללא עמלות לפי משתמש, ללא נעילה קניינית וללא צד שלישי הסורק את הנתונים שלך כדי לבנות הטמעות. בקרת גישה מבוססת תפקידים, קישורי שיתוף חתומים ומיפויי פרוטוקולים באמצעות S3 API ו-WebDAV הופכים אותה למתאימה הן ליחידים והן לצוותים קטנים.
פיצ'רים עיקריים של Foxel
חיפוש סמנטי מבוסס AI
מצאו תמונות ומסמכים על ידי תיאורם בשפה פשוטה באמצעות מודלי הטמעה הניתנים להגדרה ומסדי נתונים וקטוריים של Milvus או Qdrant.
Backends מאוחדים לאחסון
חברו כוננים מקומיים, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox ועוד, תחת ממשק גלישה אחד באמצעות מתאמים ניתנים לחיבור.
בקרת גישה מבוססת תפקידים
הגדירו תפקידים מותאמים אישית עם הרשאות קריאה, כתיבה, מחיקה ושיתוף מבוססות נתיב, באמצעות תווים כלליים, ביטויים רגולריים וכללים בעלי סדר עדיפויות.
תצוגה מקדימה מובנית של קובץ
להזרים תמונות, סרטונים, קובצי PDF, מסמכי Office, טקסט וקוד מקור ישירות בדפדפן מבלי להוריד את הקובץ המקורי.
מיפויי פרוטוקול
חשפו את האחסון שלכם באמצעות נקודות קצה תואמות S3, חיבורי WebDAV וקישורים ישירים חתומים עבור סקריפטים, אפליקציות ומנהלי קבצים של מערכות הפעלה.
תוסף וסוכן AI
הרחיבו את הפלטפורמה באמצעות תוספים מבוססי מניפסט וסוכן AI משולב שמבצע פעולות קבצים ומשימות אוטומציה.
למה להריץ את Foxel על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.