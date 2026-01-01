Foxel היא פלטפורמת אחסון ענן פרטי בקוד פתוח המאחדת קבצים על פני דיסקים מקומיים, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox ובקאנדים אחרים מאחורי ממשק אינטרנט יחיד. התכונה הבולטת שלה היא חיפוש סמנטי מופעל בינה מלאכותית, המאפשר למצוא תמונות, סרטונים ומסמכים לפי תיאורים בשפה טבעית במקום לפי שמות קבצים.

אירוח עצמי של Foxel שומר על ספריית המדיה האישית שלך, ארכיוני עבודה וקבצי צוות משותפים בתשתית בשליטתך המלאה — ללא עמלות לפי משתמש, ללא נעילה קניינית וללא צד שלישי הסורק את הנתונים שלך כדי לבנות הטמעות. בקרת גישה מבוססת תפקידים, קישורי שיתוף חתומים ומיפויי פרוטוקולים באמצעות S3 API ו-WebDAV הופכים אותה למתאימה הן ליחידים והן לצוותים קטנים.