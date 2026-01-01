Rallly הוא כלי קוד פתוח ידידותי לפרטיות לתזמון וסקר קבוצתי, שנועד להחליף את Doodle ויישומי SaaS דומים. מארגנים יוצרים סקר עם אפשרויות תאריך/שעה מוצעות, משתפים קישור, והמשיבים בוחרים אילו חלונות זמן מתאימים להם — אין צורך בחשבון למשתתפים. לוח המחוונים של המארגן מדגיש אז את חלונות הזמן הפופולריים ביותר, מה שמקל על אישור השעה הסופית.

אירוח עצמי של Rallly ב-VPS שלכם שומר על הודעות דוא"ל של משתתפים, נתוני תגובה ונושאי פגישות על תשתית שאתם שולטים בה, במקום שירות תזמון של צד שלישי. הפלטפורמה תומכת באזורי זמן מרובים, אפשרויות נעולות, מיתוג מותאם אישית ואימות באמצעות קישור קסם בדוא"ל עבור מארגנים, וכל המערכת פועלת על קונטיינר יחיד של Next.js בתוספת PostgreSQL — קטן מספיק לשימוש אישי, חזק מספיק עבור צוות קטן או מועדון.