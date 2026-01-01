התקינו את Rallly בלחיצה אחת.
כלי תזמון באחסון עצמי לבחירה שיתופית של התאריך והשעה הטובים ביותר בין קבוצות, צוותים ואזורי זמן.
בחרו תוכנית VPS עבור Rallly
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Rallly
Rallly הוא כלי קוד פתוח ידידותי לפרטיות לתזמון וסקר קבוצתי, שנועד להחליף את Doodle ויישומי SaaS דומים. מארגנים יוצרים סקר עם אפשרויות תאריך/שעה מוצעות, משתפים קישור, והמשיבים בוחרים אילו חלונות זמן מתאימים להם — אין צורך בחשבון למשתתפים. לוח המחוונים של המארגן מדגיש אז את חלונות הזמן הפופולריים ביותר, מה שמקל על אישור השעה הסופית.
אירוח עצמי של Rallly ב-VPS שלכם שומר על הודעות דוא"ל של משתתפים, נתוני תגובה ונושאי פגישות על תשתית שאתם שולטים בה, במקום שירות תזמון של צד שלישי. הפלטפורמה תומכת באזורי זמן מרובים, אפשרויות נעולות, מיתוג מותאם אישית ואימות באמצעות קישור קסם בדוא"ל עבור מארגנים, וכל המערכת פועלת על קונטיינר יחיד של Next.js בתוספת PostgreSQL — קטן מספיק לשימוש אישי, חזק מספיק עבור צוות קטן או מועדון.
פיצ'רים עיקריים של Rallly
סקרים לתאריכים קבוצתיים
הציעו מספר אפשרויות לתאריך ושעה, אספו זמינות מהמוזמנים, ומצאו את המועד הטוב ביותר — סקרים בסגנון Doodle ללא עמלות לכל סקר.
מודע לאזור זמן
הצג כל אפשרות באזור הזמן המקומי של כל משיב באופן אוטומטי, כך שצוותים מבוזרים יבחרו זמנים ללא חישובים בראש.
תגובות ללא חשבון
מוזמנים מצביעים עם שם וכתובת אימייל אופציונלית — ללא הרשמה, ללא סיסמה, ללא חיכוך — בעוד שמארגנים שומרים חשבונות לניהול סקרים.
התחברות קישור קסם
מארגנים נכנסים באמצעות קישורי קסם הנשלחים במייל במקום סיסמאות, ובכך מצמצמים את שטח הפנים של פרטי ההתחברות מבלי לוותר על נוחות.
אפשרויות נעולות ומוסתרות
נעלו אפשרות נבחרת כדי להקפיא תגובות, או להסתיר אפשרויות לאחר סיום ההצבעה — שימושי לאישור הבחירה הסופית ללא שינויים נוספים.
מיתוג מותאם אישית
הגדירו את שם האתר שלכם, לוגו ועיצוב, כך שסקרים ירגישו כחלק מהארגון שלכם במקום דף נחיתה גנרי של SaaS.
למה להריץ את Rallly על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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