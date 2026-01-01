התקינו את RomM בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל ROM באירוח עצמי שמארגן אוספי משחקי רטרו עם מטא-דאטה, אמנות עטיפה ומשחקיות מבוססת דפדפן.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם RomM
RomM היא פלטפורמת ניהול ROM מקיפה באחסון עצמי שהופכת קבצי משחקים מפוזרים לספרייה מאורגנת וניתנת לחיפוש. היא מעשירה אוטומטית את האוסף שלכם עם עטיפות, צילומי מסך ותיאורים מ-IGDB ומ-MobyGames, ותומכת במאות פלטפורמות, מקלאסיקות ארקייד ועד קונסולות מודרניות.
אירוח עצמי של RomM אומר שאוסף המשחקים שלכם נשאר על התשתית שלכם — ללא חששות מתנאי שירות של אחסון בענן, ללא הגבלת רוחב פס, וללא עמלות חודשיות. אתם שולטים במי שיש לו גישה, והספרייה שלכם גדלה ללא גבולות כשאתם מוסיפים פלטפורמות חדשות או משלימים סטים של אוספים.
פיצ'רים עיקריים של RomM
מטא נתונים אוטומטיים
אוסף עטיפות, צילומי מסך ותיאורים מ-IGDB ו-MobyGames, וחוסך שעות של קטלוג ידני עבור אוספים גדולים.
משחק מבוסס דפדפן
שחקו משחקים ישירות בדפדפן באמצעות EmulatorJS ו-RuffleRS מבלי להתקין אמולטורים בכל מכשיר.
תמיכה בריבוי פלטפורמות
מארגן אוספים הכוללים NES, SNES, PlayStation, ארקייד, ומאות פלטפורמות אחרות תחת ממשק אחיד אחד.
הרשאות משתמש
בקרות גישה מדויקות מאפשרות לכם לשתף את הספרייה שלכם עם בני משפחה או חברים, תוך שמירה על פונקציות ניהוליות מוגבלות.
קיבוץ משחקים מרובי קבצים
מזהה ומקבץ באופן אוטומטי כותרות מרובות דיסקים, גרסאות אזוריות ותיקונים, כך שכל משחק יופיע כרשומה אחת.
למה להריץ את RomM על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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