RomM היא פלטפורמת ניהול ROM מקיפה באחסון עצמי שהופכת קבצי משחקים מפוזרים לספרייה מאורגנת וניתנת לחיפוש. היא מעשירה אוטומטית את האוסף שלכם עם עטיפות, צילומי מסך ותיאורים מ-IGDB ומ-MobyGames, ותומכת במאות פלטפורמות, מקלאסיקות ארקייד ועד קונסולות מודרניות.

אירוח עצמי של RomM אומר שאוסף המשחקים שלכם נשאר על התשתית שלכם — ללא חששות מתנאי שירות של אחסון בענן, ללא הגבלת רוחב פס, וללא עמלות חודשיות. אתם שולטים במי שיש לו גישה, והספרייה שלכם גדלה ללא גבולות כשאתם מוסיפים פלטפורמות חדשות או משלימים סטים של אוספים.