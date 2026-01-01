Pinry היא אפליקציית לוח תמונות בקוד פתוח, באירוח עצמי, שמאפשרת לכם לאסוף, לתייג ולעיין בתמונות, סרטונים ודפי אינטרנט בפריסת אריחים מושכת ויזואלית — בדומה ל-Pinterest אך בשליטתכם המלאה. היא משלבת בקאנד של Django REST Framework עם פרונטאנד של Vue.js ונשלחת כקונטיינר Docker יחיד המגובה על ידי SQLite להתקנה ללא תלות.

אירוח עצמי של Pinry אומר שהאוסף האישי שלכם נשאר פרטי ב-VPS שלכם, ללא פידים אלגוריתמיים, ללא פרסומות, וללא צורך בחשבון לגלישה אם תאפשרו גישה ציבורית. תמיכה בריבוי משתמשים, לוחות ציבוריים ופרטיים, תאימות להרחבות דפדפן, ו-REST API מלא הופכים אותה למתאימה גם לאוספים אישיים וגם לצוותים שיתופיים קטנים.