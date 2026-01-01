התקינו Pinry בהתקנה בלחיצה אחת.
לוח תמונות בסגנון פינטרסט באירוח עצמי לשמירה, תיוג וארגון תמונות וסרטונים.
בחרו תוכנית VPS עבור Pinry
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Pinry
Pinry היא אפליקציית לוח תמונות בקוד פתוח, באירוח עצמי, שמאפשרת לכם לאסוף, לתייג ולעיין בתמונות, סרטונים ודפי אינטרנט בפריסת אריחים מושכת ויזואלית — בדומה ל-Pinterest אך בשליטתכם המלאה. היא משלבת בקאנד של Django REST Framework עם פרונטאנד של Vue.js ונשלחת כקונטיינר Docker יחיד המגובה על ידי SQLite להתקנה ללא תלות.
אירוח עצמי של Pinry אומר שהאוסף האישי שלכם נשאר פרטי ב-VPS שלכם, ללא פידים אלגוריתמיים, ללא פרסומות, וללא צורך בחשבון לגלישה אם תאפשרו גישה ציבורית. תמיכה בריבוי משתמשים, לוחות ציבוריים ופרטיים, תאימות להרחבות דפדפן, ו-REST API מלא הופכים אותה למתאימה גם לאוספים אישיים וגם לצוותים שיתופיים קטנים.
פיצ'רים עיקריים של Pinry
גילוי מבוסס תגים
הקצו תגיות מרובות לכל סיכה וסננו את כל האוסף שלכם באופן מיידי לפי תגית — אין צורך בתיקיות מקוננות.
לוחות רב-משתמשים
צרו לוחות נפרדים לכל משתמש ושלטו בנראות באמצעות הגדרות גישה ציבוריות או פרטיות עבור כל לוח.
תמיכה בהרחבות דפדפן
שמרו תמונות ישירות מכל דף אינטרנט ללוח ה-Pinry שלכם באמצעות התוסף הרשמי לדפדפן.
REST API
אפשר יצירת פינים אוטומטית וניהול אוספים באופן תכנותי באמצעות ה-API המובנה של Django REST Framework.
אימג' Docker Multi-Arch
האימג' הרשמי תומך ב-AMD64, ARMv7 ו-ARMv8 — פועל על שרתי VPS סטנדרטיים וכן על לוחות מבוססי ARM.
למה להריץ את Pinry על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.