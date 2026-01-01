Form.io היא פלטפורמת קוד פתוח לבניית טפסים ו-API המאפשרת למפתחים ליצור טפסים מורכבים, לנהל הגשות ולבנות יישומים מונחי נתונים. היא משלבת בונה טפסים ויזואלי בשיטת גרור ושחרר עם קצה עורפי (backend) חזק של REST API, מה שהופך את הטמעת הטפסים לכל יישום אינטרנט או מובייל לפשוטה.

אירוח עצמי של Form.io מעניק לכם בעלות מלאה על נתוני הטפסים וההגשות שלכם. ארגונים המטפלים במידע רגיש — תגובות לסקרים, טפסי קליטת לקוחות או תהליכי עבודה פנימיים — נהנים משמירת הכל בתשתית שלהם ללא עמלות פר-הגשה ועם ריבונות נתונים מלאה.