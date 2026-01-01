התקינו את Form.io בלחיצה אחת.
פלטפורמה לבניית טפסים ול-API לניהול נתונים בקוד פתוח ליצירה, הטמעה וניהול של טפסים דינמיים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Form.io
Form.io היא פלטפורמת קוד פתוח לבניית טפסים ו-API המאפשרת למפתחים ליצור טפסים מורכבים, לנהל הגשות ולבנות יישומים מונחי נתונים. היא משלבת בונה טפסים ויזואלי בשיטת גרור ושחרר עם קצה עורפי (backend) חזק של REST API, מה שהופך את הטמעת הטפסים לכל יישום אינטרנט או מובייל לפשוטה.
אירוח עצמי של Form.io מעניק לכם בעלות מלאה על נתוני הטפסים וההגשות שלכם. ארגונים המטפלים במידע רגיש — תגובות לסקרים, טפסי קליטת לקוחות או תהליכי עבודה פנימיים — נהנים משמירת הכל בתשתית שלהם ללא עמלות פר-הגשה ועם ריבונות נתונים מלאה.
פיצ'רים עיקריים של Form.io
בונה טפסים חזותי
עורך גרור ושחרר תומך בשדות טקסט, העלאות קבצים, טפסים מקוננים ולוגיקה מותנית ללא כתיבת קוד.
REST API שנוצר אוטומטית
כל טופס יוצר באופן אוטומטי API REST ליצירה, קריאה וניהול הגשות מכל יישום.
בקרת גישה מבוססת תפקידים
שליטה במי שיכול להגיש, להציג או לנהל טפסים עם ניהול תפקידים והרשאות מפורט.
פעולות הגשה מותאמות אישית
הפעילו webhooks, שלחו אימיילים, או המירו נתונים באופן אוטומטי עם קבלת הגשת טופס.
SDK של JavaScript להטמעה
הטמיעו טפסים ב-React, ב-Angular, ב-Vue, או בכל יישום ווב, באמצעות ה-JavaScript SDK הרשמי של Form.io.
למה להריץ את Form.io על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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