Chevereto היא פלטפורמה בוגרת באירוח עצמי לאירוח תמונות וסרטונים שזוכה לאמון קהילות מאז 2007. היא מספקת כל מה שצריך כדי להפעיל אתר שיתוף מדיה עשיר בתכונות — רישום משתמשים, פרופילים, אימות דו-שלבי, ארגון מדיה מתקדם באמצעות קטגוריות, תגיות ואלבומים, ובקרות פרטיות מפורטות לכל העלאה עבור תוכן ציבורי, פרטי או מוגן בסיסמה.

הפעלת Chevereto על VPS משלכם משאירה כל העלאה, חשבון משתמש ותזרים הכנסות תחת שליטתכם המלאה ללא עמלות לפי תמונה או הגבלות תוכן. תבנית זו מצרפת את Chevereto עם MariaDB עבור מטא-דאטה של תוכן ו-Redis לאחסון מהיר של סשנים ומטמון, בעוד ש-Traefik מטפל בניווט HTTPS באופן אוטומטי, כך שהפלטפורמה מוכנה לקבל את ההעלאה הראשונה שלה תוך דקות.