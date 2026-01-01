התקינו Chevereto בלחיצה אחת.
פלטפורמת שיתוף תמונות וסרטונים באירוח עצמי לבניית קהילת מדיה משלכם בסגנון Imgur או Flickr.
בחרו תוכנית VPS עבור Chevereto
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Chevereto
Chevereto היא פלטפורמה בוגרת באירוח עצמי לאירוח תמונות וסרטונים שזוכה לאמון קהילות מאז 2007. היא מספקת כל מה שצריך כדי להפעיל אתר שיתוף מדיה עשיר בתכונות — רישום משתמשים, פרופילים, אימות דו-שלבי, ארגון מדיה מתקדם באמצעות קטגוריות, תגיות ואלבומים, ובקרות פרטיות מפורטות לכל העלאה עבור תוכן ציבורי, פרטי או מוגן בסיסמה.
הפעלת Chevereto על VPS משלכם משאירה כל העלאה, חשבון משתמש ותזרים הכנסות תחת שליטתכם המלאה ללא עמלות לפי תמונה או הגבלות תוכן. תבנית זו מצרפת את Chevereto עם MariaDB עבור מטא-דאטה של תוכן ו-Redis לאחסון מהיר של סשנים ומטמון, בעוד ש-Traefik מטפל בניווט HTTPS באופן אוטומטי, כך שהפלטפורמה מוכנה לקבל את ההעלאה הראשונה שלה תוך דקות.
פיצ'רים עיקריים של Chevereto
שיתוף תמונות וסרטונים
אחסון תמונות וסרטונים עם תמונות ממוזערות, נגנים מוטמעים וקישורים ישירים, מוכנים לשיתוף בכל פלטפורמה.
אלבומים ו-תגיות
ארגנו תוכן לאלבומים וקטלגו העלאות עם תגיות, כך שמבקרים יוכלו לדפדף ולחפש בספריית מדיה הולכת וגדלה.
חשבונות משתמשים ותפקידים
משתמשים רשומים מקבלים פרופילים, אימות דו-שלבי, והרשאות מבוססות תפקידים המנוהלות דרך פאנל הניהול.
הגדרות פרטיות
הגדרות פרטיות לפי העלאה מאפשרות לבעלים לסמן תוכן כציבורי, פרטי, או מוגן בסיסמה כדי להתאים לכל תרחיש שיתוף.
ממשק רב-לשוני
ניתן להשיק קהילה בכל אחת מ-30+ שפות נתמכות מבלי להתקין חבילות או ערכות נושא נוספות.
למה להריץ את Chevereto על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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