התקנת Open Journal Systems בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח לניהול והוצאה לאור של כתבי עת אקדמיים, שזוכה לאמון של אלפי כתבי עת ברחבי העולם.
בחרו תוכנית VPS עבור Open Journal Systems
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) היא פלטפורמה חינמית בקוד פתוח שפותחה על ידי Public Knowledge Project (PKP) לניהול תהליך העבודה המלא של כתב עת אקדמי — החל מהגשות וביקורת עמיתים ועד עריכה, הפקה ופרסום מקוון. זוהי מערכת ניהול כתבי עת בקוד פתוח הנפוצה ביותר בעולם, המניעה עשרות אלפי כתבי עת באוניברסיטאות, מוסדות מחקר ומוציאים לאור עצמאיים ברחבי העולם.
אירוח עצמי של OJS ב-VPS שלכם מעניק לכתב העת שלכם עצמאות מוחלטת מפלטפורמות פרסום מסחריות, ללא עמלות לכל מאמר, ללא עלויות מנוי, ועם בעלות מלאה על נתוני ההגשה וארכיון הפרסומים שלכם. הפלטפורמה תומכת בפריסות מרובות כתבי עת, מה שהופך אותה למתאימה למוסדות המפעילים מספר כותרים מהתקנה אחת.
פיצ'רים עיקריים של Open Journal Systems
תהליך הגשה מלא
נהלו את מחזור החיים העריכתי המלא, החל מהגשת המחבר דרך ביקורת עמיתים, עריכת לשון, עימוד והפרסום הסופי, בפלטפורמה אחת.
ניהול ביקורת עמיתים
הקצו סוקרים, עקבו אחר מועדי סקירה, שלחו תזכורות, ואספו החלטות סוקרים מלוח מחוונים עריכתי מובנה.
פרסום בגישה פתוחה
פרסמו מאמרים תחת רישיונות גישה פתוחה עם שילוב DOI, תמיכה ב-ORCID, ומטא-דאטה מאונדקס לצורך גילוי.
מערכת אקולוגית של חיבורים
הרחיבו את OJS באמצעות תוספים לסטטיסטיקות, מדדי שימוש, ניהול מנויים, שערי תשלום ושילובים של שירותי צד שלישי.
תמיכה רב-לשונית
OJS מגיע עם תרגומים לעשרות שפות ותומך בממשקי ובתכני כתבי עת דו-לשוניים או רב-לשוניים.
למה להריץ את Open Journal Systems על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.