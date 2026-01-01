Open Journal Systems (OJS) היא פלטפורמה חינמית בקוד פתוח שפותחה על ידי Public Knowledge Project (PKP) לניהול תהליך העבודה המלא של כתב עת אקדמי — החל מהגשות וביקורת עמיתים ועד עריכה, הפקה ופרסום מקוון. זוהי מערכת ניהול כתבי עת בקוד פתוח הנפוצה ביותר בעולם, המניעה עשרות אלפי כתבי עת באוניברסיטאות, מוסדות מחקר ומוציאים לאור עצמאיים ברחבי העולם.

אירוח עצמי של OJS ב-VPS שלכם מעניק לכתב העת שלכם עצמאות מוחלטת מפלטפורמות פרסום מסחריות, ללא עמלות לכל מאמר, ללא עלויות מנוי, ועם בעלות מלאה על נתוני ההגשה וארכיון הפרסומים שלכם. הפלטפורמה תומכת בפריסות מרובות כתבי עת, מה שהופך אותה למתאימה למוסדות המפעילים מספר כותרים מהתקנה אחת.