עד 69% הנחה עבור Open Journal Systems

התקנת Open Journal Systems בלחיצה אחת.

פלטפורמת קוד פתוח לניהול והוצאה לאור של כתבי עת אקדמיים, שזוכה לאמון של אלפי כתבי עת ברחבי העולם.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקנת Open Journal Systems בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Open Journal Systems

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Open Journal Systems

Open Journal Systems (OJS) היא פלטפורמה חינמית בקוד פתוח שפותחה על ידי Public Knowledge Project (PKP) לניהול תהליך העבודה המלא של כתב עת אקדמי — החל מהגשות וביקורת עמיתים ועד עריכה, הפקה ופרסום מקוון. זוהי מערכת ניהול כתבי עת בקוד פתוח הנפוצה ביותר בעולם, המניעה עשרות אלפי כתבי עת באוניברסיטאות, מוסדות מחקר ומוציאים לאור עצמאיים ברחבי העולם.

אירוח עצמי של OJS ב-VPS שלכם מעניק לכתב העת שלכם עצמאות מוחלטת מפלטפורמות פרסום מסחריות, ללא עמלות לכל מאמר, ללא עלויות מנוי, ועם בעלות מלאה על נתוני ההגשה וארכיון הפרסומים שלכם. הפלטפורמה תומכת בפריסות מרובות כתבי עת, מה שהופך אותה למתאימה למוסדות המפעילים מספר כותרים מהתקנה אחת.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Open Journal Systems

תהליך הגשה מלא

נהלו את מחזור החיים העריכתי המלא, החל מהגשת המחבר דרך ביקורת עמיתים, עריכת לשון, עימוד והפרסום הסופי, בפלטפורמה אחת.

ניהול ביקורת עמיתים

הקצו סוקרים, עקבו אחר מועדי סקירה, שלחו תזכורות, ואספו החלטות סוקרים מלוח מחוונים עריכתי מובנה.

פרסום בגישה פתוחה

פרסמו מאמרים תחת רישיונות גישה פתוחה עם שילוב DOI, תמיכה ב-ORCID, ומטא-דאטה מאונדקס לצורך גילוי.

מערכת אקולוגית של חיבורים

הרחיבו את OJS באמצעות תוספים לסטטיסטיקות, מדדי שימוש, ניהול מנויים, שערי תשלום ושילובים של שירותי צד שלישי.

תמיכה רב-לשונית

OJS מגיע עם תרגומים לעשרות שפות ותומך בממשקי ובתכני כתבי עת דו-לשוניים או רב-לשוניים.

למה להריץ את Open Journal Systems על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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