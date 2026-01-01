OpenPanel היא פלטפורמת אנליטיקה באירוח עצמי, שנבנתה עבור צוותי מוצר שרוצים תובנות בעומק של Mixpanel, ללא תמחור SaaS או חשיפה לנתוני צד שלישי. היא עוקבת אחר אירועים מותאמים אישית, בונה פרופילי משתמשים ומספקת לוחות מחוונים בזמן אמת המכסים משפכים, קבוצות, תוצאות בדיקות A/B והקלטות סשנים – הכל מממשק אחד.

פריסה על שרת VPS משלכם מעמידה את נתוני האירועים הגולמיים בשליטתכם המלאה. אין עמלות לפי אירוע, אין מגבלות דגימה ואין צורך לנתב נתוני משתמשים דרך שירותים חיצוניים. ClickHouse מפעילה את קצה השרת (backend) של האנליטיקה, כך שלוחות המחוונים נשארים רספונסיביים ככל שנפח האירועים שלכם גדל.