התקינו OpenPanel בלחיצה אחת.
ניתוח מוצר בקוד פתוח, המעניק עדיפות לפרטיות, עם מעקב אחר אירועים, משפכי משתמשים, שחזור סשנים ולוחות מחוונים בזמן אמת.
בחרו תוכנית VPS עבור OpenPanel
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OpenPanel
OpenPanel היא פלטפורמת אנליטיקה באירוח עצמי, שנבנתה עבור צוותי מוצר שרוצים תובנות בעומק של Mixpanel, ללא תמחור SaaS או חשיפה לנתוני צד שלישי. היא עוקבת אחר אירועים מותאמים אישית, בונה פרופילי משתמשים ומספקת לוחות מחוונים בזמן אמת המכסים משפכים, קבוצות, תוצאות בדיקות A/B והקלטות סשנים – הכל מממשק אחד.
פריסה על שרת VPS משלכם מעמידה את נתוני האירועים הגולמיים בשליטתכם המלאה. אין עמלות לפי אירוע, אין מגבלות דגימה ואין צורך לנתב נתוני משתמשים דרך שירותים חיצוניים. ClickHouse מפעילה את קצה השרת (backend) של האנליטיקה, כך שלוחות המחוונים נשארים רספונסיביים ככל שנפח האירועים שלכם גדל.
פיצ'רים עיקריים של OpenPanel
לוחות מחוונים בזמן אמת
צפו בשידורי אירועים חיים ובמדדי מוצר מרכזיים באופן מיידי, ללא השהיה בין פעולות משתמשים ועדכוני לוח מחוונים.
ניתוח משפך
הגדירו משפכי המרה מרובי שלבים כדי לזהות במדויק היכן משתמשים נוטשים בתהליכי המוצר שלכם.
שחזור סשן
הקליטו ושחזרו הפעלות משתמשים בודדות עם בקרות פרטיות מובנות כדי למסך שדות קלט רגישים.
קוהורט ושימור
קבצו משתמשים לפי התנהגויות או מאפיינים משותפים ומדדו כיצד המעורבות משתנה לאורך תקופות זמן.
בדיקות A/B
ניתן לעקוב אחר וריאציות ניסוי ישירות ב-OpenPanel כדי למדוד את השפעת ההמרה ללא כלי ניסוי חיצוניים.
מעקב ללא קוקיז
מעקב אחר אירועים ללא טביעת אצבע וללא קוקיז שומר על האנליטיקה שלך תואמת GDPR, ללא צורך בבאנרים להסכמה לעוגיות.
למה להריץ את OpenPanel על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.