Mafl הוא דף בית בקוד פתוח שנבנה עבור אנשים שמפעילים מספר שירותים באירוח עצמי ורוצים נקודת התחלה מהירה וללא הסחות דעת. כל הפריסה מתוארת בקובץ תצורה יחיד של YAML, כך שהדאשבורד ניתן לשחזור, מנוהל גרסאות, וקל לגיבוי לצד שאר ה-stack שלכם.

אירוח עצמי של Mafl על ה-VPS שלכם שומר כל סימנייה, מפתח API ואינטגרציה על תשתית שאתם שולטים בה. כל בקשות צד שלישי עבור ווידג'טים של שירותים מועברות דרך ה-backend של Mafl, כך שפרטי זיהוי ומטא-דאטה לעולם אינם דולפים לדפדפן או לספקי דאשבורד חיצוניים.