התקינו Mafl בלחיצה אחת.
דף בית מינימליסטי באירוח עצמי, המארגן את כל השירותים, הקישורים ולוחות הבקרה שבהם אתם משתמשים, מאחורי לשונית אחת.
בחרו תוכנית VPS עבור Mafl
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Mafl
Mafl הוא דף בית בקוד פתוח שנבנה עבור אנשים שמפעילים מספר שירותים באירוח עצמי ורוצים נקודת התחלה מהירה וללא הסחות דעת. כל הפריסה מתוארת בקובץ תצורה יחיד של YAML, כך שהדאשבורד ניתן לשחזור, מנוהל גרסאות, וקל לגיבוי לצד שאר ה-stack שלכם.
אירוח עצמי של Mafl על ה-VPS שלכם שומר כל סימנייה, מפתח API ואינטגרציה על תשתית שאתם שולטים בה. כל בקשות צד שלישי עבור ווידג'טים של שירותים מועברות דרך ה-backend של Mafl, כך שפרטי זיהוי ומטא-דאטה לעולם אינם דולפים לדפדפן או לספקי דאשבורד חיצוניים.
פיצ'רים עיקריים של Mafl
קונפיגורציית YAML
הגדירו קבוצות, שירותים, ערכות נושא, ו-ווידג'טים בקובץ config.yml יחיד שתוכלו לנהל את הגרסאות שלו ולשכפל אותו בסביבות שונות.
ווידג'טים של שירות חי
כרטיסים אינטראקטיביים מציגים נתונים בזמן אמת כגון מזג אוויר, מידע IP ואינטגרציות מותאמות אישית מבלי לחשוף מפתחות API לדפדפן.
ערכות נושא מותאמות אישית
החליפו בין ערכות נושא כלולות או עצבו ערכה משלכם כדי להתאים למותג שלכם ושתפו עם הקהילה.
UI רב-לשוני
מגיע עם אנגלית, ספרדית, גרמנית, צרפתית, רוסית, סינית ועוד, מזוהה אוטומטית מדפדפן המבקר.
Iconify ו-אייקוני אימוג'י
בחרו מתוך למעלה מ-200,000 אייקוני וקטור של Iconify, כל אימוג'י, כתובת URL מרוחקת, או תמונה המאוחסנת מקומית עבור כל אריח שירות.
PWA ניתן להתקנה
הוסיפו את Mafl לטלפון או למחשב השולחני שלכם כאפליקציית רשת מתקדמת (Progressive Web App) לחוויית הפעלה (launcher) מיידית ודמוית אפליקציה.
למה להריץ את Mafl על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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