התקינו R2R בלחיצה אחת.
פריימוורק RAG מוכן לפרודקשן עם חיפוש היברידי, גרפי ידע, ו-API אחזור סוכני עבור יישומי AI.
בחרו תוכנית VPS עבור R2R
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם R2R
**R2R** הוא framework ליצירה מבוססת-אחזור משופר בקוד פתוח, שנבנה לפריסה בסביבת ייצור מהיום הראשון. הוא משלב חיפוש היברידי סמנטי ומילות מפתח עם reciprocal rank fusion, בניית גרף ידע אוטומטית, הטמעת מסמכים רב-מודאלית, ו-API אחזור סוכני שמאפשר למודלי שפה גדולים לתזמר חיפוש כחלק מלולאת ההיגיון שלהם.
אירוח עצמי של **R2R** על VPS משלכם שומר על מסמכים, אינדקסי וקטורים והיסטוריית שיחות בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לפי שאילתה וללא גישת צד שלישי לבסיס הידע שלכם. פריסה זו מצמדת את API ה-**R2R** עם לוח המחוונים הרשמי וחנות **PostgreSQL** פלוס **pgvector**, ומעניקה לכם ערימת RAG שלמה שתוכלו להרחיב עם כל ספק LLM.
פיצ'רים עיקריים של R2R
חיפוש היברידי
שלבו דמיון וקטורי וחיפוש מילות מפתח בטקסט מלא עם מיזוג דירוג הדדי כדי להציג את ההקשר הרלוונטי ביותר לכל שאילתה.
גרפי ידע
חילוץ אוטומטי של ישויות וקשרים בונה אינדקס גרפי לצד וקטורים, מה שמאפשר הסקה בין-מסמכית שאחזור שטוח אינו יכול להשתוות אליה.
קליטה רב-מודאלית
לנתח קובצי PDF, מסמכי Word, גיליונות אלקטרוניים, תמונות וקבצי שמע לתוך אינדקס מאוחד, בלי לכתוב קוד הטמעה מותאם אישית עבור כל פורמט.
RAG סוכני
סוכני חשיבה מאחזרים, מבקרים ומעדנים תשובות באופן חוזר ונשנה — ומפיקים תגובות באיכות גבוהה יותר מאשר צינורות RAG חד-פעמיים.
LLMs רב-ספקים
חברו את OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama, ו-20 ספקי LLM אחרים באמצעות תצורה אחת — אין צורך באינדוקס מחדש.
REST API ו-SDKs
ממשק REST API מלא בתוספת ערכות SDK רשמיות של Python ו-JavaScript מאפשרים לכם להטמיע אחזור R2R ביישומי קצה מותאמים אישית וצינורות עבודה אוטומטיים.
למה להריץ את R2R על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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