**R2R** הוא framework ליצירה מבוססת-אחזור משופר בקוד פתוח, שנבנה לפריסה בסביבת ייצור מהיום הראשון. הוא משלב חיפוש היברידי סמנטי ומילות מפתח עם reciprocal rank fusion, בניית גרף ידע אוטומטית, הטמעת מסמכים רב-מודאלית, ו-API אחזור סוכני שמאפשר למודלי שפה גדולים לתזמר חיפוש כחלק מלולאת ההיגיון שלהם.

אירוח עצמי של **R2R** על VPS משלכם שומר על מסמכים, אינדקסי וקטורים והיסטוריית שיחות בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לפי שאילתה וללא גישת צד שלישי לבסיס הידע שלכם. פריסה זו מצמדת את API ה-**R2R** עם לוח המחוונים הרשמי וחנות **PostgreSQL** פלוס **pgvector**, ומעניקה לכם ערימת RAG שלמה שתוכלו להרחיב עם כל ספק LLM.