Odysseus הוא מרחב עבודה מבוסס קוד פתוח המשלב כלי צ'אט, סוכן, מחקר וכתיבה, שהייתם מצפים מ-ChatGPT או Claude, על השרת שלכם. הוא משלב צ'אט מתמשך עם כל מודל מקומי או מודל API, סביבת ריצה של סוכן הבנויה על opencode, מחקר מעמיק מרובה שלבים, ספר מתכונים למודלים עם המלצות מודעות לחומרה, בתוספת עורך מסמכים, פתקים, משימות, לוח שנה CalDAV ותיבת דואר נכנס IMAP/SMTP עם מיון AI.

אירוח עצמי של Odysseus על ה-VPS שלכם שומר כל שיחה, מסמך, הטמעה ואימייל באופן מלא על התשתית שלכם. אתם מביאים מפתחות API משלכם עבור OpenAI, OpenRouter או כל נקודת קצה תואמת, בעוד שזיכרון מתמשך וכישורים מתפתחים לאורך זמן ללא עמלות לכל משתמש או נעילת ספק.