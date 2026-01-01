התקינו את Odysseus בלחיצה אחת.
סביבת עבודה בינה מלאכותית מנוהלת עצמאית לצ'אט, סוכנים, מחקר מעמיק, זיכרון, מסמכים ודוא"ל — הכל פועל על ה-VPS הפרטי שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Odysseus
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Odysseus
Odysseus הוא מרחב עבודה מבוסס קוד פתוח המשלב כלי צ'אט, סוכן, מחקר וכתיבה, שהייתם מצפים מ-ChatGPT או Claude, על השרת שלכם. הוא משלב צ'אט מתמשך עם כל מודל מקומי או מודל API, סביבת ריצה של סוכן הבנויה על opencode, מחקר מעמיק מרובה שלבים, ספר מתכונים למודלים עם המלצות מודעות לחומרה, בתוספת עורך מסמכים, פתקים, משימות, לוח שנה CalDAV ותיבת דואר נכנס IMAP/SMTP עם מיון AI.
אירוח עצמי של Odysseus על ה-VPS שלכם שומר כל שיחה, מסמך, הטמעה ואימייל באופן מלא על התשתית שלכם. אתם מביאים מפתחות API משלכם עבור OpenAI, OpenRouter או כל נקודת קצה תואמת, בעוד שזיכרון מתמשך וכישורים מתפתחים לאורך זמן ללא עמלות לכל משתמש או נעילת ספק.
פיצ'רים עיקריים של Odysseus
שוחחו עם כל מודל
חברו vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI, או כל נקודת קצה תואמת OpenAI ממשטח צ'אט מאוחד אחד.
Agent Runtime
סוכן מבוסס קוד פתוח מגיע עם כלי MCP, אינטרנט, קבצים, מעטפת, מיומנויות וזיכרון, כך שהוא יכול להריץ משימות שלמות מקצה לקצה.
מחקר מעמיק
תהליכי מחקר מרובי שלבים אוספים, קוראים ומסנתזים מקורות לתוך דוח ויזואלי שתוכלו לדפדף ולייצא.
ספר מתכונים למודלים
סורק חומרה זמינה, ממליץ על מודלי GGUF, FP8 ו-AWQ שמתאימים בפועל, ואז מוריד ומגיש אותם בלחיצה אחת.
זיכרון מתמיד ו-כישורים
שליפת וקטורים ומילות מפתח המגובה על ידי ChromaDB מעניקה לסוכן זיכרון לטווח ארוך וכישורים הניתנים לשימוש חוזר ששורדים הפעלות מחדש.
מסמכים, הערות ו-דואר
עורך Markdown מרובה לשוניות, פתקים, משימות, יומן CalDAV, ותיבת דואר נכנס IMAP/SMTP עם מיון AI בסביבת עבודה אחת.
למה להריץ את Odysseus על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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