NocoDB היא האלטרנטיבה המובילה בקוד פתוח ל-Airtable, ההופכת את PostgreSQL, MySQL ומסדי נתונים אחרים של SQL לממשקי גיליונות אלקטרוניים אינטואיטיביים שמשתמשים שאינם טכניים יכולים לנהל בביטחון. היא מציעה תצוגות רשת, קנבן, גלריה, לוח שנה וטפסים לצד ממשקי API אוטומטיים של REST ו-GraphQL, סוגי שדות עשירים ושיתוף פעולה בזמן אמת — הכל ללא תמחור לפי משתמש.

אירוח עצמי של NocoDB ב-VPS שלכם מבטיח שנתונים עסקיים רגישים לעולם לא יעזבו את התשתית שלכם, מבטל מגבלות תמחור לפי מספר משתמשים ומעניק לצוות שלכם את מלוא העוצמה של מסד נתונים יחסי מאחורי ממשק קצה ללא קוד שכל אחד יכול להשתמש בו.