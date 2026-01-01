התקינו NocoDB בהתקנה בלחיצה אחת.
חלופת קוד פתוח ל-Airtable שהופכת כל מסד נתונים של SQL לגיליון אלקטרוני שיתופי עם ממשקי API שנוצרו אוטומטית.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם NocoDB
NocoDB היא האלטרנטיבה המובילה בקוד פתוח ל-Airtable, ההופכת את PostgreSQL, MySQL ומסדי נתונים אחרים של SQL לממשקי גיליונות אלקטרוניים אינטואיטיביים שמשתמשים שאינם טכניים יכולים לנהל בביטחון. היא מציעה תצוגות רשת, קנבן, גלריה, לוח שנה וטפסים לצד ממשקי API אוטומטיים של REST ו-GraphQL, סוגי שדות עשירים ושיתוף פעולה בזמן אמת — הכל ללא תמחור לפי משתמש.
אירוח עצמי של NocoDB ב-VPS שלכם מבטיח שנתונים עסקיים רגישים לעולם לא יעזבו את התשתית שלכם, מבטל מגבלות תמחור לפי מספר משתמשים ומעניק לצוות שלכם את מלוא העוצמה של מסד נתונים יחסי מאחורי ממשק קצה ללא קוד שכל אחד יכול להשתמש בו.
פיצ'רים עיקריים של NocoDB
סוגי תצוגה מרובים
החליפו בין תצוגות Grid, Kanban, גלריה, לוח שנה וטופס עבור אותם נתונים, מה שמאפשר לכל חבר צוות לעבוד בפורמט שמתאים לזרימת העבודה שלהם.
APIs אוטומטיים
כל טבלה חושפת באופן אוטומטי נקודות קצה של REST ו-GraphQL, המאפשרת למפתחים לבנות אינטגרציות וממשקי קצה בהתאמה אישית מבלי לכתוב קוד בק-אנד.
סוגי שדות עשירים
קבצים מצורפים, נוסחאות, בדיקות מידע, צבירות ורשומות מקושרות מביאים את עוצמת הגיליון האלקטרוני לנתונים היחסיים שלכם ללא שאילתות SQL מורכבות.
בקרת גישה פרטנית
הגדירו הרשאות ברמת סביבת עבודה, בסיס וטבלה באמצעות ניהול תפקידים, כך שכל חבר צוות יראה רק את מה שהוא צריך.
אוטומציית Webhook
מפעילה תהליכי עבודה ואינטגרציות חיצוניים באופן אוטומטי כאשר נתונים משתנים, מחברת את NocoDB לכלי העבודה הקיימים שלכם ללא קוד מותאם אישית.
ייבוא Airtable
העבירו בסיסי Airtable קיימים, קבצי CSV או גיליונות Excel עם זיהוי סכימה, מה שהופך את המעבר לקל מבלי לבנות מחדש את הנתונים שלכם מאפס.
למה להריץ את NocoDB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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