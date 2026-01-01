עד 69% הנחה עבור NocoDB

התקינו NocoDB בהתקנה בלחיצה אחת.

חלופת קוד פתוח ל-Airtable שהופכת כל מסד נתונים של SQL לגיליון אלקטרוני שיתופי עם ממשקי API שנוצרו אוטומטית.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו NocoDB בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור NocoDB

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
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מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
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90.99
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מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
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GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
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69% הנחה
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159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
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GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם NocoDB

NocoDB היא האלטרנטיבה המובילה בקוד פתוח ל-Airtable, ההופכת את PostgreSQL, MySQL ומסדי נתונים אחרים של SQL לממשקי גיליונות אלקטרוניים אינטואיטיביים שמשתמשים שאינם טכניים יכולים לנהל בביטחון. היא מציעה תצוגות רשת, קנבן, גלריה, לוח שנה וטפסים לצד ממשקי API אוטומטיים של REST ו-GraphQL, סוגי שדות עשירים ושיתוף פעולה בזמן אמת — הכל ללא תמחור לפי משתמש.

אירוח עצמי של NocoDB ב-VPS שלכם מבטיח שנתונים עסקיים רגישים לעולם לא יעזבו את התשתית שלכם, מבטל מגבלות תמחור לפי מספר משתמשים ומעניק לצוות שלכם את מלוא העוצמה של מסד נתונים יחסי מאחורי ממשק קצה ללא קוד שכל אחד יכול להשתמש בו.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של NocoDB

סוגי תצוגה מרובים

החליפו בין תצוגות Grid, Kanban, גלריה, לוח שנה וטופס עבור אותם נתונים, מה שמאפשר לכל חבר צוות לעבוד בפורמט שמתאים לזרימת העבודה שלהם.

APIs אוטומטיים

כל טבלה חושפת באופן אוטומטי נקודות קצה של REST ו-GraphQL, המאפשרת למפתחים לבנות אינטגרציות וממשקי קצה בהתאמה אישית מבלי לכתוב קוד בק-אנד.

סוגי שדות עשירים

קבצים מצורפים, נוסחאות, בדיקות מידע, צבירות ורשומות מקושרות מביאים את עוצמת הגיליון האלקטרוני לנתונים היחסיים שלכם ללא שאילתות SQL מורכבות.

בקרת גישה פרטנית

הגדירו הרשאות ברמת סביבת עבודה, בסיס וטבלה באמצעות ניהול תפקידים, כך שכל חבר צוות יראה רק את מה שהוא צריך.

אוטומציית Webhook

מפעילה תהליכי עבודה ואינטגרציות חיצוניים באופן אוטומטי כאשר נתונים משתנים, מחברת את NocoDB לכלי העבודה הקיימים שלכם ללא קוד מותאם אישית.

ייבוא Airtable

העבירו בסיסי Airtable קיימים, קבצי CSV או גיליונות Excel עם זיהוי סכימה, מה שהופך את המעבר לקל מבלי לבנות מחדש את הנתונים שלכם מאפס.

למה להריץ את NocoDB על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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