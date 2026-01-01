פרוסו Unmanic בהתקנה בלחיצה אחת.
מייעל ספריית מדיה באירוח עצמי שמבצע באופן אוטומטי טרנסקודציה והמרה של קבצים לפורמטים המועדפים עליכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Unmanic
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Unmanic
Unmanic הוא כלי לאופטימיזציה של ספריית מדיה באירוח עצמי, הסורק אוטומטית את הקבצים שלכם וממיר אותם לפורמטים עקביים באמצעות FFmpeg. במקום להמיר קבצים ידנית או לכתוב סקריפטים, Unmanic מנטר באופן רציף ספריית תיקיות, מזהה קבצים שאינם תואמים להגדרות הקבועות מראש של הפלט שלכם, ומכניס אותם לתור לעיבוד — הכל מנוהל דרך ממשק אינטרנטי.
אירוח עצמי של Unmanic על VPS מעניק לכם צינור המרה פעיל תמיד עבור אוסף המדיה שלכם. בין אם אתם מתקננים מקודדי וידאו, מקטינים גדלי קבצים, או מעבדים הקלטות DVR, Unmanic מטפל במשימות ברקע מבלי לדרוש מהמחשב השולחני שלכם להישאר מופעל.
פיצ'רים עיקריים של Unmanic
סריקת ספרייה אוטומטית
Unmanic סורק באופן רציף את ספריית המדיה שלך ומכניס לתור קבצים שאינם תואמים את הגדרות הפלט המוגדרות שלך לעיבוד.
טרנסקודינג מבוסס **FFmpeg**
המירו וידאו ואודיו לכל פורמט או מקודד הנתמך על ידי FFmpeg, כולל H.264, H.265, AV1, ו-AAC.
מערכת חיבורים
הרחיבו את Unmanic באמצעות תוספים קהילתיים להסרת פרסומות, שינוי שמות קבצים, דחיסת ארכיונים ועוד.
מעקב קבצים בזמן אמת
קבצים חדשים או ששונו מזוהים אוטומטית, כך שמדיה שנוספה לאחרונה מתווספת לתור לעיבוד ללא התערבות ידנית.
ניהול תור משימות
נהלו עבודות המרה מקבילות עם תור חזותי המציג התקדמות חיה, זמן משוער והיסטוריית עיבוד.
למה להריץ את Unmanic על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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