Unmanic הוא כלי לאופטימיזציה של ספריית מדיה באירוח עצמי, הסורק אוטומטית את הקבצים שלכם וממיר אותם לפורמטים עקביים באמצעות FFmpeg. במקום להמיר קבצים ידנית או לכתוב סקריפטים, Unmanic מנטר באופן רציף ספריית תיקיות, מזהה קבצים שאינם תואמים להגדרות הקבועות מראש של הפלט שלכם, ומכניס אותם לתור לעיבוד — הכל מנוהל דרך ממשק אינטרנטי.

אירוח עצמי של Unmanic על VPS מעניק לכם צינור המרה פעיל תמיד עבור אוסף המדיה שלכם. בין אם אתם מתקננים מקודדי וידאו, מקטינים גדלי קבצים, או מעבדים הקלטות DVR, Unmanic מטפל במשימות ברקע מבלי לדרוש מהמחשב השולחני שלכם להישאר מופעל.