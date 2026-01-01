Percona Monitoring and Management (PMM) היא פלטפורמת קוד פתוח חינמית, שתוכננה במיוחד לניטור מסדי נתונים. היא אוספת מדדים, ניתוח שאילתות ונתוני ביצועים מ-MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB ו-ProxySQL, ומציגה הכל בלוחות מחוונים מובנים של Grafana עם יכולת צלילה עמוקה לכל שאילתה. PMM כוללת מנוע Query Analytics (QAN) מובנה המאתר שאילתות איטיות, מפרט תוכניות ביצוע ועוקב אחר טביעות אצבע של שאילתות לאורך זמן – ומעניק למנהלי מסדי נתונים (DBAs) את הנראות הדרושה להם כדי לכוונן ביצועים ללא כלי צד שלישי.

אירוח עצמי של PMM ב-VPS שלכם שומר את פרטי הכניסה הרגישים למסד הנתונים ונתוני השאילתות במלואם בתוך התשתית שלכם. אין עמלות לכל מארח, אין חיובי יציאה מהענן, ואין נעילת ספק – רק שליטה מלאה על תקופות שמירת נתונים, ספי התראה והתאמה אישית של לוחות מחוונים.