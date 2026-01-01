התקינו את Percona PMM בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניטור וניהול מסדי נתונים בקוד פתוח תומכת ב-MySQL, PostgreSQL, MongoDB ועוד.
בחרו תוכנית VPS עבור Percona PMM
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) היא פלטפורמת קוד פתוח חינמית, שתוכננה במיוחד לניטור מסדי נתונים. היא אוספת מדדים, ניתוח שאילתות ונתוני ביצועים מ-MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB ו-ProxySQL, ומציגה הכל בלוחות מחוונים מובנים של Grafana עם יכולת צלילה עמוקה לכל שאילתה. PMM כוללת מנוע Query Analytics (QAN) מובנה המאתר שאילתות איטיות, מפרט תוכניות ביצוע ועוקב אחר טביעות אצבע של שאילתות לאורך זמן – ומעניק למנהלי מסדי נתונים (DBAs) את הנראות הדרושה להם כדי לכוונן ביצועים ללא כלי צד שלישי.
אירוח עצמי של PMM ב-VPS שלכם שומר את פרטי הכניסה הרגישים למסד הנתונים ונתוני השאילתות במלואם בתוך התשתית שלכם. אין עמלות לכל מארח, אין חיובי יציאה מהענן, ואין נעילת ספק – רק שליטה מלאה על תקופות שמירת נתונים, ספי התראה והתאמה אישית של לוחות מחוונים.
פיצ'רים עיקריים של Percona PMM
תמיכה בריבוי מסדי נתונים
נטרו MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB ו-ProxySQL מממשק אחד מבלי לפרוס ערימות ניטור נפרדות לכל סוג מסד נתונים.
ניתוח שאילתות
זהו ונתחו את השאילתות האיטיות ביותר והדורשות את מירב המשאבים, עם פירוט תוכניות ביצוע ומעקב אחר טביעות אצבע היסטוריות.
לוחות מחוונים בנויים מראש
עשרות לוחות מחוונים של Grafana מגיעים מובנים, המכסים מנגנוני InnoDB פנימיים, השהיית שכפול, oplog של MongoDB ו-פעילות ה-vacuum של PostgreSQL.
התראות משולבות
הגדירו התראות מבוססות סף עבור השהיית שכפול, ניצול דיסק, שאילתות איטיות ו-רווית חיבורים עם Percona Alerting מובנה.
יועצים לאיומי אבטחה
בדיקות אבטחת מסדי נתונים אוטומטיות מסמנות סיכוני תצורה כגון אימות חסר, סיסמאות חלשות וממשקי ניהול חשופים.
בקרת שמירת נתונים
הגדירו תקופות שמירה של מדדים ורזולוציה באופן עצמאי כדי לאזן את השימוש באחסון מול רמת הפירוט שאתם צריכים לתכנון קיבולת.
למה להריץ את Percona PMM על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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