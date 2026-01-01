Deploy WebCord in one click installation.
Privacy-focused Discord client with security enhancements, custom stylesheets, and browser-based access via your VPS.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם WebCord
WebCord is a privacy-enhanced Discord client that runs as a containerized browser-accessible application on your VPS via LinuxServer.io. It adds security hardenings, custom CSS stylesheet support, lossless image streaming, and workarounds for Discord client bugs while remaining compliant with Discord's Terms of Service.
Self-hosting WebCord on a VPS gives you a persistent Discord client accessible from any browser without installing Discord on each device. The LinuxServer.io container provides KasmVNC-based desktop streaming for the Electron client, with configurable user, group, and timezone settings.
פיצ'רים עיקריים של WebCord
Browser-based access
Access Discord from any browser by connecting to the WebCord container running on your VPS via KasmVNC streaming.
Custom stylesheets
Apply custom CSS themes and stylesheets to the Discord interface without modifying client files directly.
Privacy enhancements
WebCord adds security hardenings that reduce telemetry and tracking compared to the standard Discord client.
Always-on client
The containerized client runs persistently on your VPS, staying logged in and connected without keeping a local machine running.
למה להריץ את WebCord על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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