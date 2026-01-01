התקנת Convoy בלחיצה אחת.
שער Webhooks בקוד פתוח מבוסס Cloud-native, לקליטה, שימור, ניפוי שגיאות ואספקה אמינה של מיליוני אירועי Webhook.
בחרו תוכנית VPS עבור Convoy
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Convoy
Convoy הוא שער Webhooks מבוסס ענן בקוד פתוח, שנבנה כדי לקלוט, לשמר, לנפות באגים, לספק ולנהל באופן מאובטח מיליוני אירועי Webhook בקנה מידה גדול. מיועד לצוותי הנדסה ששולחים אירועים ללקוחות או מקבלים אירועים מצדדים שלישיים, הוא פותר את הכאב התפעולי של בניית תשתית Webhook אמינה — ניסיונות חוזרים אוטומטיים, אימות חתימה, טיפול בהודעות כושלות (dead-letter) ולוח מחוונים מלא למנהל לבדיקת כל מסירה.
אירוח עצמי של Convoy שומר את מטעני האירועים, נקודות הקצה של הלקוחות ויומני המסירה בתוך ה-VPS שלכם, ללא תמחור לפי אירוע וללא נראות של צד שלישי לתעבורה שלכם. PostgreSQL ו-Redis מגיעים מוגדרים מראש, כך שהשער מוכן לעומסי עבודה של Webhook בסביבת ייצור מהפריסה הראשונה.
פיצ'רים עיקריים של Convoy
אספקה אמינה
אסטרטגיות ניסיון חוזר אוטומטיות, אקספוננציאליות וליניאריות, מונעות מכשלים זמניים בנקודות הקצה של הלקוחות לגרום לאובדן אירועי Webhook.
אימות חתימה
חתמו על בקשות יוצאות באמצעות HMAC וודאו ווב-הוקס נכנסים כך שכל אירוע יהיה מהימן על ידי השולח והמקבל.
לוח מחוונים של מנהל מערכת
צפו, סננו והפעילו מחדש כל משלוח webhook מתוך ממשק משתמש מובנה, בלי לכתוב כלי דיבוג מותאמים אישית.
שער דו-כיווני
פועל גם כמפרסם יוצא ללקוחות וגם כשער כניסה לקבלה מאובטחת של Webhooks מצד שלישי.
עובדים ניתנים להרחבה
תהליכי ווב וסוכן נפרדים מאפשרים לכם להגדיל באופן עצמאי את תפוקת הקליטה והמסירה ככל שנפח האירועים גדל.
נתונים באחסון-עצמי
פיילודים של Webhook, סודות נקודת קצה, והיסטוריית מסירה נשארים בתשתית שלכם ללא עמלות SaaS לכל אירוע.
למה להריץ את Convoy על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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