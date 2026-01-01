Convoy הוא שער Webhooks מבוסס ענן בקוד פתוח, שנבנה כדי לקלוט, לשמר, לנפות באגים, לספק ולנהל באופן מאובטח מיליוני אירועי Webhook בקנה מידה גדול. מיועד לצוותי הנדסה ששולחים אירועים ללקוחות או מקבלים אירועים מצדדים שלישיים, הוא פותר את הכאב התפעולי של בניית תשתית Webhook אמינה — ניסיונות חוזרים אוטומטיים, אימות חתימה, טיפול בהודעות כושלות (dead-letter) ולוח מחוונים מלא למנהל לבדיקת כל מסירה.

אירוח עצמי של Convoy שומר את מטעני האירועים, נקודות הקצה של הלקוחות ויומני המסירה בתוך ה-VPS שלכם, ללא תמחור לפי אירוע וללא נראות של צד שלישי לתעבורה שלכם. PostgreSQL ו-Redis מגיעים מוגדרים מראש, כך שהשער מוכן לעומסי עבודה של Webhook בסביבת ייצור מהפריסה הראשונה.