התקינו Kan בלחיצה אחת.
כלי לניהול פרויקטים ולוח קנבן בקוד פתוח, שנבנה כחלופה ל-Trello שמתמקדת בפרטיות.
בחרו תוכנית VPS עבור Kan
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Kan
Kan הוא לוח קנבן בקוד פתוח, באחסון עצמי, שתוכנן עבור צוותים שרוצים שליטה מלאה על נתוני הפרויקט שלהם. הוא נבנה עם Next.js ו-PostgreSQL, ומספק את זרימת העבודה המוכרת של Trello, המבוססת על כרטיסים ולוחות, ללא תמחור לפי משתמש או נעילת נתונים. לוחות, כרטיסים, תוויות וסביבות עבודה צוותיות כלולים כולם מחוץ לקופסה.
אחסון Kan על ה-VPS שלכם אומר שנתוני הפרויקט שלכם נשארים פרטיים ועל תשתית שאתם שולטים בה. עם תמיכה בכניסה באמצעות אימייל/סיסמה ולמעלה מ-20 ספקי OAuth – כולל Google, GitHub ו-Microsoft – הצוות שלכם יכול להתחיל לשתף פעולה ללא צורך בהגדרות נוספות.
פיצ'רים עיקריים של Kan
לוחות Kanban
ארגון עבודה על פני לוחות וכרטיסים באמצעות תוויות, מסננים וגרירה-ושחרור, לכל זרימת עבודה צוותית.
מרחבי עבודה צוותיים
הזמינו חברים לסביבות עבודה משותפות עם שליטה על נראות הלוחות, כדי שהאנשים הנכונים יראו את הפרויקטים הנכונים.
ייבוא Trello
להעביר לוחות Trello קיימים ישירות ל-Kan כדי לשמר את היסטוריית הפרויקט ללא הזנה ידנית מחדש.
אימות גמיש
היכנסו עם אימייל/סיסמה או כל אחד מ-20+ ספקי OAuth, כולל Google, GitHub ו-Microsoft.
מעקב פעילות
יומני פעילות הכרטיס ושרשורי התגובות שומרים היסטוריה מלאה של כל שינוי ודיון במקום אחד.
למה להריץ את Kan על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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