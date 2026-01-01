Kan הוא לוח קנבן בקוד פתוח, באחסון עצמי, שתוכנן עבור צוותים שרוצים שליטה מלאה על נתוני הפרויקט שלהם. הוא נבנה עם Next.js ו-PostgreSQL, ומספק את זרימת העבודה המוכרת של Trello, המבוססת על כרטיסים ולוחות, ללא תמחור לפי משתמש או נעילת נתונים. לוחות, כרטיסים, תוויות וסביבות עבודה צוותיות כלולים כולם מחוץ לקופסה.

אחסון Kan על ה-VPS שלכם אומר שנתוני הפרויקט שלכם נשארים פרטיים ועל תשתית שאתם שולטים בה. עם תמיכה בכניסה באמצעות אימייל/סיסמה ולמעלה מ-20 ספקי OAuth – כולל Google, GitHub ו-Microsoft – הצוות שלכם יכול להתחיל לשתף פעולה ללא צורך בהגדרות נוספות.