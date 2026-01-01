Teable היא חלופה מהירה, בקוד פתוח, ל-Airtable המשלבת ממשק גיליון אלקטרוני מוכר עם העוצמה המלאה של מסד נתונים PostgreSQL. היא תומכת בסוגי שדות עשירים, מצבי תצוגה מרובים, שיתוף פעולה בזמן אמת, וסינון ברמת שורה — והכל מגובה על ידי מסד נתונים שאתם שולטים בו באופן מלא.

אירוח עצמי של Teable על VPS פירושו שנתוני העסק שלכם חיים במופע PostgreSQL משלכם ללא מגבלות שורות, ללא עמלות לפי משתמש, וללא נעילת ספק. צוותים יכולים לבנות כלים פנימיים, עוקבי פרויקטים, ומסדי נתונים בסגנון CRM ללא כתיבת קוד.