התקינו Teable בלחיצה אחת.
מסד נתונים בקוד פתוח ללא קוד עם ממשק גיליון אלקטרוני המופעל על ידי PostgreSQL ושיתוף פעולה בזמן אמת.
בחרו תוכנית VPS עבור Teable
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Teable
Teable היא חלופה מהירה, בקוד פתוח, ל-Airtable המשלבת ממשק גיליון אלקטרוני מוכר עם העוצמה המלאה של מסד נתונים PostgreSQL. היא תומכת בסוגי שדות עשירים, מצבי תצוגה מרובים, שיתוף פעולה בזמן אמת, וסינון ברמת שורה — והכל מגובה על ידי מסד נתונים שאתם שולטים בו באופן מלא.
אירוח עצמי של Teable על VPS פירושו שנתוני העסק שלכם חיים במופע PostgreSQL משלכם ללא מגבלות שורות, ללא עמלות לפי משתמש, וללא נעילת ספק. צוותים יכולים לבנות כלים פנימיים, עוקבי פרויקטים, ומסדי נתונים בסגנון CRM ללא כתיבת קוד.
פיצ'רים עיקריים של Teable
צד שרת PostgreSQL
כל הנתונים מאוחסנים במסד נתונים סטנדרטי של PostgreSQL שבבעלותכם, ללא פורמט קנייני או נעילת ספק.
סוגי תצוגה שונים
עברו בין תצוגות רשת, גלריה, קנבן, לוח שנה וטפסים כדי לעבוד עם נתונים בפורמט שמתאים לכל זרימת עבודה.
שיתוף פעולה בזמן אמת
מספר חברי צוות יכולים לערוך טבלאות במקביל עם עדכונים חיים וללא התנגשויות.
ללא הגבלת שורות
בניגוד לחלופות SaaS, Teable באירוח עצמי אינו מטיל מגבלות מלאכותיות על שורות, טבלאות או גודל סביבת עבודה.
גישת API
API מסוג RESTful מאפשר לכם לשלב נתוני Teable עם כלים חיצוניים, פלטפורמות אוטומציה ויישומים מותאמים אישית.
למה להריץ את Teable על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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