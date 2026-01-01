Tiny File Manager הוא מנהל קבצים קומפקטי, בקוד פתוח, שרץ כולו כקובץ PHP יחיד, ומעניק לכם ממשק מלא מבוסס דפדפן לניהול קבצים בשרת שלכם ללא צורך בלקוחות SSH או FTP. הוא תומך בהעלאה והורדה של קבצים, העתקה, העברה, שינוי שם, מחיקה, יצירת ארכיונים ועורך טקסט מובנה — הכל נגיש דרך ממשק משתמש (UI) אינטרנטי נקי ומגיב.

אירוח עצמי של Tiny File Manager ב-VPS שלכם שומר את הקבצים שלכם בשליטתכם ומאפשר לכם להעניק גישה מבוססת תפקידים לחברי צוות עם רמות הרשאה שונות. טביעת הרגל המינימלית שלו אומרת שהוא פועל לצד היישומים הקיימים שלכם מבלי להוסיף תקורה משאבים ניכרת.