התקינו Tiny File Manager בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל קבצי אינטרנט PHP, קל משקל ובקובץ יחיד, המאפשר העלאה, הורדה וארגון של קבצי שרת מכל דפדפן.
בחרו תוכנית VPS עבור Tiny File Manager
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Tiny File Manager
Tiny File Manager הוא מנהל קבצים קומפקטי, בקוד פתוח, שרץ כולו כקובץ PHP יחיד, ומעניק לכם ממשק מלא מבוסס דפדפן לניהול קבצים בשרת שלכם ללא צורך בלקוחות SSH או FTP. הוא תומך בהעלאה והורדה של קבצים, העתקה, העברה, שינוי שם, מחיקה, יצירת ארכיונים ועורך טקסט מובנה — הכל נגיש דרך ממשק משתמש (UI) אינטרנטי נקי ומגיב.
אירוח עצמי של Tiny File Manager ב-VPS שלכם שומר את הקבצים שלכם בשליטתכם ומאפשר לכם להעניק גישה מבוססת תפקידים לחברי צוות עם רמות הרשאה שונות. טביעת הרגל המינימלית שלו אומרת שהוא פועל לצד היישומים הקיימים שלכם מבלי להוסיף תקורה משאבים ניכרת.
פיצ'רים עיקריים של Tiny File Manager
פעולות קבצים מלאות
העלו, הורידו, העתיקו, העבירו, שנו שם ומחקו קבצים ותיקיות ישירות מהדפדפן ללא צורך בגישת SSH או FTP.
גישה מרובת משתמשים
הגדירו חשבונות משתמשים מרובים עם סיסמאות נפרדות ורמות הרשאה, כולל תפקידי קריאה בלבד לגישה מוגבלת.
עורך טקסט מובנה
ערכו קובצי תצורה, סקריפטים וקוד ישירות בדפדפן עם תמיכה בהדגשת תחביר, ללא צורך בעורך נפרד.
ארכיון תמיכה
צרו ארכיוני ZIP וחלצו קבצים דחוסים באמצעות ממשק האינטרנט, ובכך מפשטים העברות קבוצתיות וגיבויים ללא כלי שורת פקודה.
חיפוש קובץ
חפשו בין ספריות לפי שם קובץ או תוכן כדי לאתר קבצים במהירות מבלי לנווט בעצי תיקיות ידנית.
למה להריץ את Tiny File Manager על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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