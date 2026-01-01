עד 69% הנחה עבור Tiny File Manager

התקינו Tiny File Manager בהתקנה בלחיצה אחת.

מנהל קבצי אינטרנט PHP, קל משקל ובקובץ יחיד, המאפשר העלאה, הורדה וארגון של קבצי שרת מכל דפדפן.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו Tiny File Manager בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Tiny File Manager

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Tiny File Manager

Tiny File Manager הוא מנהל קבצים קומפקטי, בקוד פתוח, שרץ כולו כקובץ PHP יחיד, ומעניק לכם ממשק מלא מבוסס דפדפן לניהול קבצים בשרת שלכם ללא צורך בלקוחות SSH או FTP. הוא תומך בהעלאה והורדה של קבצים, העתקה, העברה, שינוי שם, מחיקה, יצירת ארכיונים ועורך טקסט מובנה — הכל נגיש דרך ממשק משתמש (UI) אינטרנטי נקי ומגיב.

אירוח עצמי של Tiny File Manager ב-VPS שלכם שומר את הקבצים שלכם בשליטתכם ומאפשר לכם להעניק גישה מבוססת תפקידים לחברי צוות עם רמות הרשאה שונות. טביעת הרגל המינימלית שלו אומרת שהוא פועל לצד היישומים הקיימים שלכם מבלי להוסיף תקורה משאבים ניכרת.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Tiny File Manager

פעולות קבצים מלאות

העלו, הורידו, העתיקו, העבירו, שנו שם ומחקו קבצים ותיקיות ישירות מהדפדפן ללא צורך בגישת SSH או FTP.

גישה מרובת משתמשים

הגדירו חשבונות משתמשים מרובים עם סיסמאות נפרדות ורמות הרשאה, כולל תפקידי קריאה בלבד לגישה מוגבלת.

עורך טקסט מובנה

ערכו קובצי תצורה, סקריפטים וקוד ישירות בדפדפן עם תמיכה בהדגשת תחביר, ללא צורך בעורך נפרד.

ארכיון תמיכה

צרו ארכיוני ZIP וחלצו קבצים דחוסים באמצעות ממשק האינטרנט, ובכך מפשטים העברות קבוצתיות וגיבויים ללא כלי שורת פקודה.

חיפוש קובץ

חפשו בין ספריות לפי שם קובץ או תוכן כדי לאתר קבצים במהירות מבלי לנווט בעצי תיקיות ידנית.

למה להריץ את Tiny File Manager על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

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