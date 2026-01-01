Ryot (עקבו אחר הדברים שלכם בעצמכם) היא פלטפורמת קוד פתוח באירוח עצמי למעקב אחר המדיה שאתם צורכים, האימונים שאתם משלימים, הספרים שאתם קוראים וההרגלים שאתם בונים. היא מושכת מטא-דאטה ממקורות כמו TMDB, Audible ו-OpenLibrary, כך שאתם מבלים זמן במעקב, לא בהקלדה.

אירוח Ryot ב-VPS שלכם שומר על כל הנתונים האישיים שלכם פרטיים — ללא ניתוח נתונים של צד שלישי, ללא פרסומות, וללא סיכון שהשירות ייסגר. אתם הבעלים של כל רשומה מהיום הראשון.