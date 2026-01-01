פרוסו Ryot בהתקנה בלחיצה אחת.
כלי מעקב באירוח עצמי לצריכת מדיה, פעילויות כושר, ספרים והרגלים יומיומיים.
בחרו תוכנית VPS עבור Ryot
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Ryot
Ryot (עקבו אחר הדברים שלכם בעצמכם) היא פלטפורמת קוד פתוח באירוח עצמי למעקב אחר המדיה שאתם צורכים, האימונים שאתם משלימים, הספרים שאתם קוראים וההרגלים שאתם בונים. היא מושכת מטא-דאטה ממקורות כמו TMDB, Audible ו-OpenLibrary, כך שאתם מבלים זמן במעקב, לא בהקלדה.
אירוח Ryot ב-VPS שלכם שומר על כל הנתונים האישיים שלכם פרטיים — ללא ניתוח נתונים של צד שלישי, ללא פרסומות, וללא סיכון שהשירות ייסגר. אתם הבעלים של כל רשומה מהיום הראשון.
פיצ'רים עיקריים של Ryot
מעקב מדיה
תעדו סרטים, תוכניות טלוויזיה, אנימה, מאנגה, פודקאסטים ומשחקי וידאו עם מטאדאטה אוטומטית מ-TMDB, IGDB ועוד.
רישום כושר
תעדו אימונים ותרגילים עם סטים, חזרות ומשקלים כדי לעקוב אחר ההתקדמות שלכם לאורך זמן.
מעקב ספרים וספרי שמע
מעקב אחר התקדמות בקריאה ובהאזנה עם מטא-דאטה שנשלף מ-OpenLibrary ו-Audible.
ייבוא וייצוא
העבירו נתונים מ-Goodreads, Trakt, MyAnimeList וטרקרים פופולריים אחרים עם מייבאים מובנים.
גישת API
ממשק API מלא של GraphQL עם אסימוני גישה למנהל מערכת לבניית אינטגרציות ואוטומציות מותאמות אישית.
למה להריץ את Ryot על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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