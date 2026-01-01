התקינו את Zenfeed בהתקנה בלחיצה אחת.
רכזת RSS מבוססת AI שמסכמת, מחפשת סמנטית ומנתבת את הפידים שלכם להתראות ותדריכים מעשיים.
בחרו תוכנית VPS עבור Zenfeed
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Zenfeed
Zenfeed הוא מרכז מידע בינה מלאכותית בקוד פתוח, המשלב קורא RSS קלאסי עם מזכירת LLM אישית. במקום לטבוע בפידים גולמיים, כל מאמר עובר דרך צינור עיבוד (pipeline) הניתן להגדרה, אשר מסכם את התוכן, מסווג אותו באמצעות הנחיות מותאמות אישית, ומטמיע אותו באינדקס סמנטי שניתן לשלוף ממנו מידע בשפה טבעית. כללי מעקב הופכים נושאים שרירותיים למשימות חוזרות המספקות תדרוכים מתוזמנים, תקצירים לניטור, או התראות webhook כאשר תוכן תואם מופיע.
אירוח עצמי של Zenfeed על גבי VPS משלכם שומר את רשימת המנויים שלכם, היסטוריית הקריאה שלכם, ומפתח ה-API של ה-LLM שלכם על תשתית שאתם שולטים בה. התבנית כוללת את ממשק המשתמש (web UI), את מנוע ה-zenfeed עם אחסון קבוע, ומופע RSSHub פרטי, כך שתוכלו להירשם לאלפי מקורות שאינם חושפים פידי RSS מקוריים.
פיצ'רים עיקריים של Zenfeed
תקצירים ב-AI
כל מאמר מועבר דרך LLM שמפיק סיכום תמציתי, כך שתוכלו לסרוק עשרות מקורות בדקות במקום שעות.
חיפוש סמנטי
אינדקס הטמעות מאפשר לכם לחפש בהיסטוריית הקריאה שלכם בשפה טבעית ולהעלות סיפורים קשורים בכל הפידים והזמנים.
תדריכים מתוזמנים
הגדירו משימות חוזרות שמרכיבות תקצירים יומיים או שבועיים של מה שהכי חשוב ומספקות אותם באמצעות אימייל או webhook.
ניטור נושאים
הגדירו כללי מעקב עם הנחיות מותאמות אישית, המפעילות התראות בכל פעם שמאמרים חדשים תואמים נושא, חברה או מילת מפתח.
RSSHub מצורף
מופע RSSHub מובנה הופך אלפי אתרים ללא פידים מקוריים למינויים שתוכלו להזרים דרך צינור ה-AI.
פתיחת שרת MCP
מתפקד כשרת Model Context Protocol כך שלקוחות AI כגון Cherry Studio יכולים לשוחח ישירות עם ספריית הפיד האישית שלכם.
למה להריץ את Zenfeed על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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