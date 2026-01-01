Zenfeed הוא מרכז מידע בינה מלאכותית בקוד פתוח, המשלב קורא RSS קלאסי עם מזכירת LLM אישית. במקום לטבוע בפידים גולמיים, כל מאמר עובר דרך צינור עיבוד (pipeline) הניתן להגדרה, אשר מסכם את התוכן, מסווג אותו באמצעות הנחיות מותאמות אישית, ומטמיע אותו באינדקס סמנטי שניתן לשלוף ממנו מידע בשפה טבעית. כללי מעקב הופכים נושאים שרירותיים למשימות חוזרות המספקות תדרוכים מתוזמנים, תקצירים לניטור, או התראות webhook כאשר תוכן תואם מופיע.

אירוח עצמי של Zenfeed על גבי VPS משלכם שומר את רשימת המנויים שלכם, היסטוריית הקריאה שלכם, ומפתח ה-API של ה-LLM שלכם על תשתית שאתם שולטים בה. התבנית כוללת את ממשק המשתמש (web UI), את מנוע ה-zenfeed עם אחסון קבוע, ומופע RSSHub פרטי, כך שתוכלו להירשם לאלפי מקורות שאינם חושפים פידי RSS מקוריים.