הפעילו Memgraph בלחיצה אחת.
מסד נתונים גרפי בזיכרון בעל ביצועים גבוהים, שנבנה עבור ניתוח נתונים בזמן אמת על נתונים מקושרים, זרימות עבודה של AI, וצינורות סטרימינג.
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מה אפשר לבנות עם Memgraph
Memgraph הוא מסד נתונים גרפי בזיכרון, המיועד למעברים בזמן אמת על מערכי נתונים גדולים ומקושרים. הוא תואם Cypher באופן מלא — מה שהופך אותו לתחליף ישיר לשאילתות Neo4j — תוך אספקת זמן אחזור נמוך באופן משמעותי בעומסי עבודה מבוססי סטרימינג ואירועים. ספריית MAGE המצורפת מוסיפה למעלה מ-50 מודולי אלגוריתמים גרפיים (PageRank, זיהוי קהילות, מסלולים קצרים ביותר ועוד) הפועלים באופן מקורי בתוך מסד הנתונים ללא צורך בפריימוורקים חיצוניים.
פריסה זו משלבת את Memgraph עם Memgraph Lab, ממשק שאילתות ויזואלי מבוסס דפדפן לכתיבת שאילתות Cypher, חקירת מבנה גרפים והרצת ניסויי אלגוריתמים. הרצת שניהם על VPS משלכם מעניקה לכם שליטה מלאה על הקצאת זיכרון, שמירת נתונים ומדיניות גישה — ללא תמחור ענן לפי צמתים או הגבלות ספק.
פיצ'רים עיקריים של Memgraph
ביצועים בזיכרון
נתוני גרף מאוחסנים כולם ב-RAM, המאפשרים מעברים בתת-אלפית השנייה ותגובות שאילתה בזמן אמת גם על מערכי נתונים מקושרים עמוקות.
Cypher תאימות
תמיכה מלאה ב-openCypher משמעותה ששאילתות, דרייברים וכלי עבודה קיימים של Neo4j נודדים עם שינויים מינימליים לתחביר השאילתות.
ספריית אלגוריתם MAGE
מעל 50 אלגוריתמי גרפים מובנים — PageRank, מרכזיות ביניים, זיהוי קהילות, חיזוי קישורים — פועלים כמודולי שאילתה מקוריים ללא צינורות חיצוניים.
UI של Memgraph Lab
ממשק ויזואלי מבוסס דפדפן לכתיבה והרצה של שאילתות Cypher, בדיקת טופולוגיית גרפים וחקר תוצאות אלגוריתמים באופן אינטראקטיבי.
קליטת נתונים בהזרמה
אינטגרציות מובנות של Kafka ו-Pulsar מאפשרות עדכוני גרפים רציפים מזרמי אירועים ללא צינורות ETL באצ' או מחברים חיצוניים.
GraphRAG ו-זיכרון AI
זיכרון בעל מבנה גרפי ושליפה מעשירים יישומי LLM עם הקשר מודע-קשרים, המאפשר תגובות מדויקות יותר בסוכני AI ובצ'אטבוטים.
למה להריץ את Memgraph על Hostinger
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הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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