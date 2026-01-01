עד 69% הנחה עבור Memgraph

הפעילו Memgraph בלחיצה אחת.

מסד נתונים גרפי בזיכרון בעל ביצועים גבוהים, שנבנה עבור ניתוח נתונים בזמן אמת על נתונים מקושרים, זרימות עבודה של AI, וצינורות סטרימינג.

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גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
הפעילו Memgraph בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Memgraph

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Memgraph

Memgraph הוא מסד נתונים גרפי בזיכרון, המיועד למעברים בזמן אמת על מערכי נתונים גדולים ומקושרים. הוא תואם Cypher באופן מלא — מה שהופך אותו לתחליף ישיר לשאילתות Neo4j — תוך אספקת זמן אחזור נמוך באופן משמעותי בעומסי עבודה מבוססי סטרימינג ואירועים. ספריית MAGE המצורפת מוסיפה למעלה מ-50 מודולי אלגוריתמים גרפיים (PageRank, זיהוי קהילות, מסלולים קצרים ביותר ועוד) הפועלים באופן מקורי בתוך מסד הנתונים ללא צורך בפריימוורקים חיצוניים.

פריסה זו משלבת את Memgraph עם Memgraph Lab, ממשק שאילתות ויזואלי מבוסס דפדפן לכתיבת שאילתות Cypher, חקירת מבנה גרפים והרצת ניסויי אלגוריתמים. הרצת שניהם על VPS משלכם מעניקה לכם שליטה מלאה על הקצאת זיכרון, שמירת נתונים ומדיניות גישה — ללא תמחור ענן לפי צמתים או הגבלות ספק.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Memgraph

ביצועים בזיכרון

נתוני גרף מאוחסנים כולם ב-RAM, המאפשרים מעברים בתת-אלפית השנייה ותגובות שאילתה בזמן אמת גם על מערכי נתונים מקושרים עמוקות.

Cypher תאימות

תמיכה מלאה ב-openCypher משמעותה ששאילתות, דרייברים וכלי עבודה קיימים של Neo4j נודדים עם שינויים מינימליים לתחביר השאילתות.

ספריית אלגוריתם MAGE

מעל 50 אלגוריתמי גרפים מובנים — PageRank, מרכזיות ביניים, זיהוי קהילות, חיזוי קישורים — פועלים כמודולי שאילתה מקוריים ללא צינורות חיצוניים.

UI של Memgraph Lab

ממשק ויזואלי מבוסס דפדפן לכתיבה והרצה של שאילתות Cypher, בדיקת טופולוגיית גרפים וחקר תוצאות אלגוריתמים באופן אינטראקטיבי.

קליטת נתונים בהזרמה

אינטגרציות מובנות של Kafka ו-Pulsar מאפשרות עדכוני גרפים רציפים מזרמי אירועים ללא צינורות ETL באצ' או מחברים חיצוניים.

GraphRAG ו-זיכרון AI

זיכרון בעל מבנה גרפי ושליפה מעשירים יישומי LLM עם הקשר מודע-קשרים, המאפשר תגובות מדויקות יותר בסוכני AI ובצ'אטבוטים.

למה להריץ את Memgraph על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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