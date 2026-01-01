Memgraph הוא מסד נתונים גרפי בזיכרון, המיועד למעברים בזמן אמת על מערכי נתונים גדולים ומקושרים. הוא תואם Cypher באופן מלא — מה שהופך אותו לתחליף ישיר לשאילתות Neo4j — תוך אספקת זמן אחזור נמוך באופן משמעותי בעומסי עבודה מבוססי סטרימינג ואירועים. ספריית MAGE המצורפת מוסיפה למעלה מ-50 מודולי אלגוריתמים גרפיים (PageRank, זיהוי קהילות, מסלולים קצרים ביותר ועוד) הפועלים באופן מקורי בתוך מסד הנתונים ללא צורך בפריימוורקים חיצוניים.

פריסה זו משלבת את Memgraph עם Memgraph Lab, ממשק שאילתות ויזואלי מבוסס דפדפן לכתיבת שאילתות Cypher, חקירת מבנה גרפים והרצת ניסויי אלגוריתמים. הרצת שניהם על VPS משלכם מעניקה לכם שליטה מלאה על הקצאת זיכרון, שמירת נתונים ומדיניות גישה — ללא תמחור ענן לפי צמתים או הגבלות ספק.