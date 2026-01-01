התקינו את TeamMapper בהתקנה בלחיצה אחת.
כלי למיפוי מוחות שיתופי, מותקן עצמאית ובזמן אמת, המאפשר לצוותים לבצע סיעור מוחות, לתכנן ולארגן רעיונות יחד.
בחרו תוכנית VPS עבור TeamMapper
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם TeamMapper
TeamMapper היא אפליקציית מיפוי מוחות בקוד פתוח המאפשרת לצוותים ליצור, לשתף ולערוך מפות מוחות יחד בזמן אמת באמצעות WebSockets. היא נבנתה כיורשת לפרויקט mindmapp שהופסק, והיא מתמקדת בשיתוף פעולה ללא צורך בחשבונות משתמשים — שתפו קישור עם הרשאות צפייה בלבד או עריכה וחברי צוות יוכלו להצטרף לפגישה באופן מיידי.
אירוח עצמי של TeamMapper ב-VPS משלכם שומר על סיעורי מוחות, תוכניות פרויקטים וידע צוותי באופן מלא על תשתית שבשליטתכם. כברירת מחדל, מפות מוחות נמחקות אוטומטית לאחר 30 יום לצורך עמידה בתקנות GDPR, וחלון השמירה הניתן להגדרה מאפשר לצוותים בסביבות מפוקחות להתאים את התנהגות הפרטיות למדיניות שלהם מבלי להיות תלויים בספק SaaS צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של TeamMapper
שיתוף פעולה בזמן אמת
סשנים מבוססי WebSocket מאפשרים למספר חברי צוות לערוך את אותה מפת חשיבה במקביל, כאשר השינויים מופיעים באופן מיידי עבור כל מי שמחובר למפה.
איסור שיתוף חשבון
שתפו מפת חשיבה באמצעות קישור או קוד QR עם הרשאות צפייה בלבד או עריכה — אורחים יכולים להצטרף ללא יצירת חשבון או התחברות.
התאמה אישית עשירה של צומת
הוסיפו תמונות, אייקונים, צבעים, סגנונות גופן וקישורים לצמתים כדי להפוך מיתארים שטוחים לדיאגרמות מובנות ויזואלית המתאימות למצגות.
ייבוא וייצוא
העבירו מפות חשיבה אל ומ-TeamMapper באמצעות פורמטים של JSON, Mermaid, SVG, PDF, או PNG לצורך שיתוף עם בעלי עניין או לארכוב במצב לא מקוון.
ברירות מחדל ידידותיות ל-GDPR
מפות חשיבה נמחקות אוטומטית לאחר תקופת שמירה הניתנת להגדרה (30 יום כברירת מחדל), מה שעוזר לצוותים לעמוד בדרישות הפרטיות ללא צורך בניקוי ידני.
ביטול פעולה וקיצורי דרך
היסטוריית ביטול/ביצוע חוזר מלאה וסט מקיף של קיצורי מקלדת שומרים על העורך מהיר עבור משתמשים מתקדמים הבונים מפות חשיבה גדולות או מקוננות לעומק.
למה להריץ את TeamMapper על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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