TeamMapper היא אפליקציית מיפוי מוחות בקוד פתוח המאפשרת לצוותים ליצור, לשתף ולערוך מפות מוחות יחד בזמן אמת באמצעות WebSockets. היא נבנתה כיורשת לפרויקט mindmapp שהופסק, והיא מתמקדת בשיתוף פעולה ללא צורך בחשבונות משתמשים — שתפו קישור עם הרשאות צפייה בלבד או עריכה וחברי צוות יוכלו להצטרף לפגישה באופן מיידי.

אירוח עצמי של TeamMapper ב-VPS משלכם שומר על סיעורי מוחות, תוכניות פרויקטים וידע צוותי באופן מלא על תשתית שבשליטתכם. כברירת מחדל, מפות מוחות נמחקות אוטומטית לאחר 30 יום לצורך עמידה בתקנות GDPR, וחלון השמירה הניתן להגדרה מאפשר לצוותים בסביבות מפוקחות להתאים את התנהגות הפרטיות למדיניות שלהם מבלי להיות תלויים בספק SaaS צד שלישי.