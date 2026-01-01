פרוסו Ant Media Server CE בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת מדיה בקוד פתוח המספק הזרמה בשבריר שנייה של WebRTC, RTMP, SRT ו-HLS, עם פאנל ניהול משולב.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition הוא מנוע סטרימינג בקוד פתוח שנבנה עבור וידאו חי עם השהיה נמוכה במיוחד. הוא מקבל קליטה דרך RTMP, SRT, ו-WebRTC, ומספק זרמים לצופים באמצעות WebRTC (השהיה של כ-0.5 שניות), HLS, CMAF LL-HLS, DASH, ו-RTSP — הכל משרת יחיד. לוח מחוונים מובנה למנהל מערכת מאפשר לכם לנהל זרמים, להגדיר יישומים ולנטר חיבורים ללא כלים חיצוניים.
אירוח עצמי ב-VPS שלכם פירושו ללא עמלות לכל זרם, ללא הגבלות של פלטפורמות צד שלישי, ובעלות מלאה על נתוני הקהל שלכם. בין אם אתם בונים פלטפורמת טלרפואה, כיתת למידה אלקטרונית, מכירה פומבית חיה, או שידור ספורט, Ant Media Server מספק לכם תשתית מוכנה לייצור שאתם שולטים בה לחלוטין.
פיצ'רים עיקריים של Ant Media Server CE
WebRTC עם שיהוי אולטרה-נמוך
קליטה והפעלה של זרמים עם השהיה מקצה לקצה של פחות מ-0.5 שניות באמצעות WebRTC, המאפשר חוויות וידאו אינטראקטיביות בזמן אמת.
קליטה רב-פרוטוקולית
קבלו שידורים חיים מ-OBS, FFmpeg, מצלמות IP, ומכל מקור תואם RTMP, SRT או WebRTC ללא צורך בהגדרות נוספות.
הזרמת HLS ו-CMAF
הגישו זרמים על גבי HLS סטנדרטי ו-CMAF LL-HLS כך שצופים בכל מכשיר או CDN יוכלו לצפות ללא תוספים.
דאשבורד ניהול מובנה
נהלו יישומי סטרימינג, בדקו סשנים חיים והגדירו הגדרות שרת באמצעות קונסולת הווב המשולבת בפורט 5080.
הקלטה ו-VOD
הקליטו אוטומטית שידורים חיים ל-MP4 או ל-HLS והגישו אותם כתוכן לפי דרישה מאותו שרת.
למה להריץ את Ant Media Server CE על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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