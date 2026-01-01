Ant Media Server Community Edition הוא מנוע סטרימינג בקוד פתוח שנבנה עבור וידאו חי עם השהיה נמוכה במיוחד. הוא מקבל קליטה דרך RTMP, SRT, ו-WebRTC, ומספק זרמים לצופים באמצעות WebRTC (השהיה של כ-0.5 שניות), HLS, CMAF LL-HLS, DASH, ו-RTSP — הכל משרת יחיד. לוח מחוונים מובנה למנהל מערכת מאפשר לכם לנהל זרמים, להגדיר יישומים ולנטר חיבורים ללא כלים חיצוניים.

אירוח עצמי ב-VPS שלכם פירושו ללא עמלות לכל זרם, ללא הגבלות של פלטפורמות צד שלישי, ובעלות מלאה על נתוני הקהל שלכם. בין אם אתם בונים פלטפורמת טלרפואה, כיתת למידה אלקטרונית, מכירה פומבית חיה, או שידור ספורט, Ant Media Server מספק לכם תשתית מוכנה לייצור שאתם שולטים בה לחלוטין.