DreamFactory היא פלטפורמה בקוד פתוח ליצירת API, שיוצרת באופן מיידי ממשקי API מסוג REST ו-GraphQL מתועדים במלואם ומוגנים בתפקידים עבור כל מסד נתונים — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, ועוד — ללא כתיבת שורת קוד אחת. חברו את מסד הנתונים שלכם, ו-DreamFactory מייצרת ממשק API מלא של CRUD עם אימות, הגבלת קצב ובקרת גישה ברמת השדה מובנים.

אירוח עצמי של DreamFactory ב-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על הנתונים שלכם ושכבת ה-API, ללא תמחור לפי קריאה או נעילת ספק. פריסה זו כוללת MySQL עבור מסד הנתונים של המערכת ו-Redis עבור שמירה במטמון בביצועים גבוהים, ומעניקה לכם פלטפורמת API מוכנה לייצור ישר מהקופסה.