פרוסו את DreamFactory בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת API בקוד פתוח של REST ו-GraphQL שמייצרת אוטומטית ממשקי API מאובטחים למסדי נתונים תוך דקות ללא קידוד.
בחרו תוכנית VPS עבור DreamFactory
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם DreamFactory
DreamFactory היא פלטפורמה בקוד פתוח ליצירת API, שיוצרת באופן מיידי ממשקי API מסוג REST ו-GraphQL מתועדים במלואם ומוגנים בתפקידים עבור כל מסד נתונים — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, ועוד — ללא כתיבת שורת קוד אחת. חברו את מסד הנתונים שלכם, ו-DreamFactory מייצרת ממשק API מלא של CRUD עם אימות, הגבלת קצב ובקרת גישה ברמת השדה מובנים.
אירוח עצמי של DreamFactory ב-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על הנתונים שלכם ושכבת ה-API, ללא תמחור לפי קריאה או נעילת ספק. פריסה זו כוללת MySQL עבור מסד הנתונים של המערכת ו-Redis עבור שמירה במטמון בביצועים גבוהים, ומעניקה לכם פלטפורמת API מוכנה לייצור ישר מהקופסה.
פיצ'רים עיקריים של DreamFactory
APIs שנוצרו אוטומטית
חברו כל מסד נתונים SQL או NoSQL וקבלו באופן מיידי API REST ו-GraphQL מלא עם תמיכה מלאה ב-CRUD — ללא צורך בקידוד ידני של נקודות קצה.
בקרת גישה מבוססת תפקידים
הגדירו הרשאות מפורטות לכל משתמש או תפקיד, תוך הגבלת גישה עד לרמת טבלאות ושדות בודדים, כדי לשמור על אבטחת הנתונים.
תמיכה בריבוי מסדי נתונים
צרו ממשקי API מ-MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle, ועשרות מקורות נתונים אחרים מפלטפורמה אחת.
ניהול מפתח API
להנפיק ולבטל מפתחות API לכל אפליקציה או צרכן, עם הגבלת קצב אופציונלית כדי למנוע שימוש לרעה ולשלוט בשימוש.
תיעוד API חי
כל API שנוצר מגיע עם תיעוד Swagger אינטראקטיבי כך שמפתחים יכולים לחקור ולבדוק נקודות קצה באופן מיידי.
למה להריץ את DreamFactory על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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