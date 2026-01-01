פרוסו את AstrBot בהתקנה בלחיצה אחת.
מסגרת צ'אט בוט AI בקוד פתוח מרובת פלטפורמות המחברת מודלי שפה גדולים לאפליקציות ההודעות המועדפות עליכם.
בחרו תוכנית VPS עבור AstrBot
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם AstrBot
AstrBot היא פלטפורמת צ'אטבוט קוד פתוח עוצמתית המגשרת בין מודלי שפה גדולים ויישומי הודעות פופולריים כולל Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, ו-LINE. עם למעלה מ-25,000 כוכבי GitHub, היא מספקת מסגרת אחידה לבניית חוויות AI שיחתיות עם תמיכה רב-מודאלית, מאגרי ידע, סביבת ארגז חול (sandbox) לסוכנים לביצוע קוד בטוח, ושילוב MCP (Model Context Protocol).
אירוח עצמי של AstrBot ב-VPS שלכם שומר על מפתחות ה-API, היסטוריית השיחות ונתוני מאגר הידע שלכם פרטיים לחלוטין. עם למעלה מ-1,000 תוספי קהילה הניתנים להתקנה מהחנות המובנית וממשק משתמש מבוסס-ווב (UI) לתצורה, אתם מקבלים תשתית צ'אטבוט AI ברמה ארגונית מבלי להיות תלויים בשירותים מתארחים של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של AstrBot
מסרים רב-פלטפורמות
חברו פריסת AstrBot יחידה ל-Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE, ו-לעוד בו-זמנית.
שוק חיבורים
התקינו מתוך למעלה מ-1,000 תוספי קהילה בלחיצה בודדת כדי להרחיב את היכולות — כלי ניהול, מתזמנים, אינטגרציות ועוד.
ארגז חול של סוכן
בצעו קוד בבטחה בתוך סביבת ארגז חול מבודדת במהלך שיחות, המאפשרת זרימות עבודה סוכנותיות עוצמתיות מבלי לחשוף את מערכת המארח.
תמיכת מרכז המידע
צרפו מאגרי ידע מותאמים אישית לבוטים שלכם, כך שהם יענו על שאלות המבוססות על המסמכים והנתונים שלכם, במקום נתוני אימון גנריים.
אינטגרציית MCP
תמיכה ב-Model Context Protocol מאפשרת ל-AstrBot להשתמש בכלים חיצוניים ובמקורות נתונים, ובכך פותחת התנהגויות סוכנותיות מתקדמות מעבר לצ'אט פשוט.
למה להריץ את AstrBot על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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