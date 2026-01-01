AstrBot היא פלטפורמת צ'אטבוט קוד פתוח עוצמתית המגשרת בין מודלי שפה גדולים ויישומי הודעות פופולריים כולל Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, ו-LINE. עם למעלה מ-25,000 כוכבי GitHub, היא מספקת מסגרת אחידה לבניית חוויות AI שיחתיות עם תמיכה רב-מודאלית, מאגרי ידע, סביבת ארגז חול (sandbox) לסוכנים לביצוע קוד בטוח, ושילוב MCP (Model Context Protocol).

אירוח עצמי של AstrBot ב-VPS שלכם שומר על מפתחות ה-API, היסטוריית השיחות ונתוני מאגר הידע שלכם פרטיים לחלוטין. עם למעלה מ-1,000 תוספי קהילה הניתנים להתקנה מהחנות המובנית וממשק משתמש מבוסס-ווב (UI) לתצורה, אתם מקבלים תשתית צ'אטבוט AI ברמה ארגונית מבלי להיות תלויים בשירותים מתארחים של צד שלישי.