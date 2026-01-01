התקינו Heimdall בלחיצה אחת.
לוח בקרה אלגנטי ליישומים, המרכז את הגישה לכל שירותי הווב והיישומים שלכם באחסון עצמי.
בחרו תוכנית VPS עבור Heimdall
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Heimdall
Heimdall הוא לוח בקרה ייעודי ליישומים שמחליף סימניות דפדפן עמוסות בממשק נקי וחזותי לגישה לכל יישומי האינטרנט והשירותים שלכם. הוא תומך באינטגרציות משופרות עם כלים פופולריים באחסון עצמי כמו Sonarr, Radarr ו-SABnzbd, מציג נתונים סטטיסטיים חיים ישירות על אריחי לוח הבקרה כך שתוכלו לנטר את תקינות השירותים במבט חטוף.
אחסון עצמי של Heimdall על ה-VPS שלכם מעניק לכם דף התחלה קבוע וזמין תמיד, נגיש מכל מכשיר, ללא תלויות חיצוניות ובשליטה מלאה על פריסת לוח הבקרה, העיצובים ואינטגרציות ה-API שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Heimdall
נתוני שירות חיים
אינטגרציות משופרות עם Sonarr, Radarr, NZBGet ונוספים מציגות נתונים סטטיסטיים בזמן אמת ישירות על אריחי לוח המחוונים.
חיפוש מובנה
סרגל חיפוש משולב תומך ב-Google, Bing, ו-DuckDuckGo, מה שהופך את Heimdall לדף התחלה עוצמתי לדפדפן.
זיהוי אייקון אוטומטי
ממלא באופן אוטומטי אייקונים וצבעים עבור אפליקציות Foundation מזוהות, ומפחית את מאמץ התצורה הידנית.
תמיכה בריבוי משתמשים
כל משתמש מקבל תצורת לוח מחוונים משלו, המתאימה למעבדות ביתיות משותפות ולסביבות צוות.
סינון מבוסס תגים
ארגנו אוספים גדולים של יישומים עם תגיות לסינון מהיר וניווט בין קטגוריות שירות.
למה להריץ את Heimdall על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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