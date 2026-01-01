Heimdall הוא לוח בקרה ייעודי ליישומים שמחליף סימניות דפדפן עמוסות בממשק נקי וחזותי לגישה לכל יישומי האינטרנט והשירותים שלכם. הוא תומך באינטגרציות משופרות עם כלים פופולריים באחסון עצמי כמו Sonarr, Radarr ו-SABnzbd, מציג נתונים סטטיסטיים חיים ישירות על אריחי לוח הבקרה כך שתוכלו לנטר את תקינות השירותים במבט חטוף.

אחסון עצמי של Heimdall על ה-VPS שלכם מעניק לכם דף התחלה קבוע וזמין תמיד, נגיש מכל מכשיר, ללא תלויות חיצוניות ובשליטה מלאה על פריסת לוח הבקרה, העיצובים ואינטגרציות ה-API שלכם.