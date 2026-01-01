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כלי קל משקל לבדיקת אימייל שלוכד הודעות SMTP ומציג אותן בתיבת דואר נכנס מבוססת דפדפן.
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מה אפשר לבנות עם Mailpit
Mailpit הוא כלי קוד פתוח לבדיקה וניפוי שגיאות של אימיילים, שנבנה למפתחים. הוא מפעיל שרת SMTP מובנה שמיירט את כל האימיילים היוצאים מהיישומים שלכם ומציג את ההודעות שנקלטו בתיבת דואר נכנס נקייה וניתנת לחיפוש באינטרנט — מבלי לשלוח אימייל לנמענים אמיתיים. זה מאפשר לבדוק בבטחה זרימות התראות אימייל, לשפר תבניות אימייל, ולאמת תצורות SMTP בסביבות פיתוח ו-staging.
Mailpit הוא התחליף המודרני והמתוחזק באופן פעיל ל-MailHog (שאינו מתוחזק עוד). הוא מגיע כקובץ בינארי יחיד וקל משקל עם מאגר הודעות מהיר המגובה ב-SQLite, חיפוש טקסט מלא, רינדור אימיילים ב-HTML, API מסוג REST, ואימות אופציונלי של SMTP וממשק משתמש (UI) — כל זאת עם צריכת זיכרון זניחה.
פיצ'רים עיקריים של Mailpit
לכידת אימייל SMTP
פועל כשרת SMTP חלופי שמיירט דואר יוצא מכל יישום, ומונע מסירה בשוגג לכתובות דוא"ל אמיתיות במהלך הפיתוח.
תיבת דואר מבוססת דפדפן
צפו, חפשו ובדקו את כל ההודעות שנלכדו בממשק משתמש ווב רספונסיבי עם רינדור HTML מלא, תצוגת קוד מקור ופריסה ידידותית למובייל.
גישה ל-REST API
שאילתה, מחיקה וניהול הודעות באופן תכנותי באמצעות REST API מתועד, המאפשר שילוב עם חבילות בדיקה אוטומטיות ו-CI/CD pipelines.
חיפוש טקסט מלא
חפשו לפי שורות נושא, כתובות שולח ונמען, וגוף ההודעה כדי לאתר במהירות הודעות אימייל ספציפיות במהלך הבדיקות.
תיוג הודעות
תייגו הודעות באופן אוטומטי לפי סוג — HTML, קבצים מצורפים, תמונות מוטבעות — לסינון ויזואלי מהיר על פני נפחים גדולים של הודעות דוא"ל לבדיקה.
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מנהל Docker מובנה
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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