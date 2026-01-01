Mailpit הוא כלי קוד פתוח לבדיקה וניפוי שגיאות של אימיילים, שנבנה למפתחים. הוא מפעיל שרת SMTP מובנה שמיירט את כל האימיילים היוצאים מהיישומים שלכם ומציג את ההודעות שנקלטו בתיבת דואר נכנס נקייה וניתנת לחיפוש באינטרנט — מבלי לשלוח אימייל לנמענים אמיתיים. זה מאפשר לבדוק בבטחה זרימות התראות אימייל, לשפר תבניות אימייל, ולאמת תצורות SMTP בסביבות פיתוח ו-staging.

Mailpit הוא התחליף המודרני והמתוחזק באופן פעיל ל-MailHog (שאינו מתוחזק עוד). הוא מגיע כקובץ בינארי יחיד וקל משקל עם מאגר הודעות מהיר המגובה ב-SQLite, חיפוש טקסט מלא, רינדור אימיילים ב-HTML, API מסוג REST, ואימות אופציונלי של SMTP וממשק משתמש (UI) — כל זאת עם צריכת זיכרון זניחה.