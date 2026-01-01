התקינו pycsw בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת קטלוג מאושר OGC המפרסם ומגלה מטא-נתונים גיאו-מרחביים באמצעות תקנים פתוחים.
בחרו תוכנית VPS עבור pycsw
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם pycsw
pycsw הוא שרת קוד פתוח של OGC Catalogue Service for the Web (CSW) שנכתב ב-Python ומשמש את תשתיות נתונים מרחביות לאומיות, מוסדות מחקר ופורטלים גיאוגרפיים לפרסום מטא-דאטה מרחבי. הוא יישום ייחוס של OGC, תואם באופן מלא ל-CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH, ו-SRU, המאפשר לקטלוגים ולקליינטים אחרים לפעול יחד ללא מתאמים מותאמים אישית.
אירוח עצמי של pycsw ב-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על אינדקס המטא-דאטה שמגבה את פורטל הנתונים המרחביים שלכם, ללא תלות בשירות קטלוג של צד שלישי. התבנית מגיעה מוגדרת מראש עם מאגר SQLite להתחלות מהירות וניתן להגדיר אותה מחדש עבור פריסות מגובות PostgreSQL או PostGIS בקנה מידה גדול.
פיצ'רים עיקריים של pycsw
שרת מאושר OGC
הפעילו יישום ייחוס של OGC התואם ל-CSW 2.0.2, CSW 3.0, ו-OGC API - Records, מחוץ לקופסה.
APIs קטלוגיים מרובים
חשפו את אותו מאגר מטא-דאטה באמצעות CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH, ו-SRU לתאימות רחבה עם לקוחות.
תמיכה ב-INSPIRE ו-ISO
לפרסם רשומות ISO 19115 / 19139 ולאפשר את פרופיל INSPIRE כדי לעמוד בדרישות הוראת נתוני המרחב האירופית.
חיפוש מאוחד
הגדירו חיפוש מבוזר על פני קטלוגי CSW מרוחקים כך ששאילתה אחת תגיע לרשומות שלכם ולעמיתים מאוחדים בבת אחת.
מאגרים גמישים
התחילו עם מאגר ה-SQLite הכלול, ועברו ל-PostgreSQL, PostGIS, או למערכות קצה (backends) נתמכות אחרות ככל שנפח הרשומות שלכם יגדל.
מערכת אקולוגית של Python
הרחבת התנהגות באמצעות תוספי pycsw ושילוב עם מערך ה-geopython הרחב יותר, כולל pygeoapi, OWSLib, ו-GeoNode.
למה להריץ את pycsw על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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