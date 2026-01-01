pycsw הוא שרת קוד פתוח של OGC Catalogue Service for the Web (CSW) שנכתב ב-Python ומשמש את תשתיות נתונים מרחביות לאומיות, מוסדות מחקר ופורטלים גיאוגרפיים לפרסום מטא-דאטה מרחבי. הוא יישום ייחוס של OGC, תואם באופן מלא ל-CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH, ו-SRU, המאפשר לקטלוגים ולקליינטים אחרים לפעול יחד ללא מתאמים מותאמים אישית.

אירוח עצמי של pycsw ב-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על אינדקס המטא-דאטה שמגבה את פורטל הנתונים המרחביים שלכם, ללא תלות בשירות קטלוג של צד שלישי. התבנית מגיעה מוגדרת מראש עם מאגר SQLite להתחלות מהירות וניתן להגדיר אותה מחדש עבור פריסות מגובות PostgreSQL או PostGIS בקנה מידה גדול.