Paisa היא מערכת מעקב פיננסי אישי באירוח עצמי, הבנויה על מודל הנהלת חשבונות כפולה. היא מספקת לך תמונה מדויקת ומלאה של הכספים שלך — נכסים, התחייבויות, הכנסות, הוצאות ושווי נקי — הנשמרים באמצעות קובצי יומן בטקסט רגיל שבבעלותך המלאה. בניגוד לאפליקציות פיננסיות מבוססות ענן, כל הנתונים שלך נשארים בשרת שלך ללא דמי מנוי וללא צד שלישי הניגש לרישומים הפיננסיים שלך.

ממשק האינטרנט הופך את יומן הנהלת החשבונות שלך ללוחות מחוונים אינטראקטיביים: פירוט הוצאות לפי קטגוריה, תרשימי הקצאת נכסים, תחזיות ליעדי פרישה ומעקב אחר תשואות השקעה עבור קרנות נאמנות ומניות. תמיכה בריבוי מטבעות מטפלת בכספים הפרוסים על פני מדינות שונות או סוגי נכסים שונים.