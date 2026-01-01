התקינו את Paisa בלחיצה אחת.
מעקב כספים אישי בקוד פתוח, מבוסס על הנהלת חשבונות כפולה, לשקיפות מלאה בנכסים, הוצאות, ושווי נקי.
בחרו תוכנית VPS עבור Paisa
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Paisa
Paisa היא מערכת מעקב פיננסי אישי באירוח עצמי, הבנויה על מודל הנהלת חשבונות כפולה. היא מספקת לך תמונה מדויקת ומלאה של הכספים שלך — נכסים, התחייבויות, הכנסות, הוצאות ושווי נקי — הנשמרים באמצעות קובצי יומן בטקסט רגיל שבבעלותך המלאה. בניגוד לאפליקציות פיננסיות מבוססות ענן, כל הנתונים שלך נשארים בשרת שלך ללא דמי מנוי וללא צד שלישי הניגש לרישומים הפיננסיים שלך.
ממשק האינטרנט הופך את יומן הנהלת החשבונות שלך ללוחות מחוונים אינטראקטיביים: פירוט הוצאות לפי קטגוריה, תרשימי הקצאת נכסים, תחזיות ליעדי פרישה ומעקב אחר תשואות השקעה עבור קרנות נאמנות ומניות. תמיכה בריבוי מטבעות מטפלת בכספים הפרוסים על פני מדינות שונות או סוגי נכסים שונים.
פיצ'רים עיקריים של Paisa
הנהלת חשבונות כפולה
כל עסקה מתועדת עם רישומי חיוב וזיכוי תואמים, ומעניקה לכם מעקב מדויק מתמטית הלוכד שגיאות באופן אוטומטי.
לוח מחוונים שווי נקי
תצוגה אחת מרכזת את כל הנכסים וההתחייבויות לאורך זמן, ומציגה כיצד המצב הפיננסי הכולל שלכם משתנה מחודש לחודש.
מעקב תשואות השקעה
עקבו אחר ביצועי קרנות נאמנות ומניות באמצעות חישובי XIRR, כך שתמיד תדעו את התשואה השנתית בפועל על כל החזקה.
ניתוח תקציב מול ביצוע
השוו את ההוצאות המתוכננות מול ההוצאות בפועל לפי קטגוריה כדי לזהות לאן הכסף שלכם באמת הולך לעומת לאן שתכננתם להוציא אותו.
קבצי נתונים בטקסט רגיל
כל הנתונים הפיננסיים מאוחסנים בקובצי יומן קריאים לאדם שתוכלו לערוך, לבקרת גרסאות ולגבות באופן עצמאי מהאפליקציה.
למה להריץ את Paisa על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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