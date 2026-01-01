התקינו את Gramps Web בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת גנאלוגיה באירוח עצמי לבנייה, חקירה ושיתוף של אילנות יוחסין מכל דפדפן.
בחרו תוכנית VPS עבור Gramps Web
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Gramps Web
Gramps Web הוא ממשק האינטרנט השיתופי עבור Gramps, פלטפורמת הגנאלוגיה בקוד פתוח הנפוצה ביותר. היא הופכת את מסד הנתונים הפרטי של אילן היוחסין שלכם ליישום אינטרנט מרובה משתמשים – נגיש מכל דפדפן – הכולל תרשימים אינטראקטיביים, מפות, חיפוש טקסט מלא וכלי ניתוח DNA. בניגוד לשירותי גנאלוגיה בענן שמייצרים רווח מנתוני ההיסטוריה המשפחתית שלכם, Gramps Web פועל כולו על ה-VPS הפרטי שלכם, ושומר כל רשומת אב, מסמך ותמונה בשליטתכם המלאה.
Gramps Web משתמשת בפורמט מסד הנתונים המקורי של Gramps, כך שנתוני Gramps קיימים משולחן העבודה מיובאים ישירות ושינויים שנעשו דרך ממשק האינטרנט מסתנכרנים בחזרה ליישום שולחן העבודה. המשתמש הראשון שנרשם הופך לבעל העץ ולמנהל.
פיצ'רים עיקריים של Gramps Web
תרשימי משפחה אינטראקטיביים
תרשימי מניפה, תצוגות אילן יוחסין, עצי צאצאים והדמיות ציר זמן מציגים נקודות מבט שונות על ההיסטוריה המשפחתית שלכם בדפדפן.
חיפוש טקסט מלא
חפשו באופן מיידי בכל אדם, מקום, אירוע, מקור והערה בעץ שלכם — כולל תוכן בתוך מסמכים וקובצי מדיה מצורפים.
סנכרון דסקטופ
משתמש בפורמט מסד הנתונים המקורי של Gramps לסנכרון דו-כיווני עם אפליקציית שולחן העבודה של Gramps, כך שעריכות אינטרנט ושולחן עבודה יישארו מסונכרנות.
שיתוף פעולה רב-משתמשי
הזמינו בני משפחה עם הרשאות מבוססות תפקידים — עורכים יכולים להוסיף רשומות בעוד שצופים יכולים רק לדפדף, כך שהנתונים שלכם יישארו מסודרים.
כלים לניתוח DNA
דפדפן כרומוזומים, הדמיית מקטעי DNA משותפים, וניהול ערכות לשילוב נתוני גנאלוגיה גנטית לצד רשומות מסורתיות.
למה להריץ את Gramps Web על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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