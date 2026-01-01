Gramps Web הוא ממשק האינטרנט השיתופי עבור Gramps, פלטפורמת הגנאלוגיה בקוד פתוח הנפוצה ביותר. היא הופכת את מסד הנתונים הפרטי של אילן היוחסין שלכם ליישום אינטרנט מרובה משתמשים – נגיש מכל דפדפן – הכולל תרשימים אינטראקטיביים, מפות, חיפוש טקסט מלא וכלי ניתוח DNA. בניגוד לשירותי גנאלוגיה בענן שמייצרים רווח מנתוני ההיסטוריה המשפחתית שלכם, Gramps Web פועל כולו על ה-VPS הפרטי שלכם, ושומר כל רשומת אב, מסמך ותמונה בשליטתכם המלאה.

Gramps Web משתמשת בפורמט מסד הנתונים המקורי של Gramps, כך שנתוני Gramps קיימים משולחן העבודה מיובאים ישירות ושינויים שנעשו דרך ממשק האינטרנט מסתנכרנים בחזרה ליישום שולחן העבודה. המשתמש הראשון שנרשם הופך לבעל העץ ולמנהל.