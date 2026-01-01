התקינו WinterCMS בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת CMS חינמית, בקוד פתוח, מבוססת Laravel, עם פאנל ניהול נקי, מערכת תוספים ומנוע תבניות עוצמתי.
בחרו תוכנית VPS עבור WinterCMS
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם WinterCMS
WinterCMS היא מערכת ניהול תוכן חינמית וקוד פתוח, הבנויה על בסיס פרימוורק ה-PHP Laravel. היא פוצלה במקור מ-OctoberCMS, ומשלבת ארכיטקטורה ידידותית למפתחים עם ממשק ניהול (backend) אינטואיטיבי, שהופך את ניהול התוכן לפשוט עבור משתמשים שאינם טכניים. ה-CMS מגיעה עם עורך מבוסס בלוקים, מערכת אקולוגית גמישה של תוספים וחזית (front-end) ניתנת להתאמה אישית באמצעות ערכות נושא, המאפשרת לצוותים לבנות ולתחזק אתרים מורכבים מבלי לוותר על איכות הקוד.
אירוח עצמי של WinterCMS ב-VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על הנתונים שלכם, מבטל עמלות לפי אתר או לפי משתמש, ומאפשר לכם להתאים אישית כל שכבה בערימה (stack). תבנית זו משלבת את WinterCMS עם מסד נתונים ייעודי MySQL 8 לעמידות אמינה ומוכנה לייצור מהיום הראשון.
פיצ'רים עיקריים של WinterCMS
בסיס Laravel
מבוסס על Laravel PHP, WinterCMS יורשת שכבת ניתוב, ORM ואבטחה בשלה שמפתחים כבר מכירים וסומכים עליה.
מערכת אקולוגית של חיבורים
הרחבת פונקציונליות באמצעות שוק תוספים עשיר ו-API פשוט שמאפשר בניית תוספים מותאמים אישית מהירה וקלה לתחזוקה.
מנוע ערכות נושא
עצבו ממשקי קצה מותאמים אישית לחלוטין באמצעות תבניות Twig עם רכיבי CMS, קטעי קוד ופריסות — ללא צורך בנעילת תבנית.
פאנל ניהול נקי
מערכת ניהול מלוטשת, מבוססת תפקידים, מאפשרת לעורכי תוכן לנהל דפים, מדיה והגדרות ללא צורך בסיוע מפתחים.
מנהל מדיה
ניהול קבצים ותמונות מובנה, הכולל כלי העלאה, ארגון ועריכה ישירה, ששומר את כל הנכסים במקום אחד.
למה להריץ את WinterCMS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.