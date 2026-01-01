WinterCMS היא מערכת ניהול תוכן חינמית וקוד פתוח, הבנויה על בסיס פרימוורק ה-PHP Laravel. היא פוצלה במקור מ-OctoberCMS, ומשלבת ארכיטקטורה ידידותית למפתחים עם ממשק ניהול (backend) אינטואיטיבי, שהופך את ניהול התוכן לפשוט עבור משתמשים שאינם טכניים. ה-CMS מגיעה עם עורך מבוסס בלוקים, מערכת אקולוגית גמישה של תוספים וחזית (front-end) ניתנת להתאמה אישית באמצעות ערכות נושא, המאפשרת לצוותים לבנות ולתחזק אתרים מורכבים מבלי לוותר על איכות הקוד.

אירוח עצמי של WinterCMS ב-VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על הנתונים שלכם, מבטל עמלות לפי אתר או לפי משתמש, ומאפשר לכם להתאים אישית כל שכבה בערימה (stack). תבנית זו משלבת את WinterCMS עם מסד נתונים ייעודי MySQL 8 לעמידות אמינה ומוכנה לייצור מהיום הראשון.