התקינו FreeScout בלחיצה אחת.
מערכת קוד פתוח קלת משקל של שירות לקוחות ותיבת דואר נכנס משותפת לתמיכת לקוחות מקצועית ללא עמלות לפי סוכן.
בחרו תוכנית VPS עבור FreeScout
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם FreeScout
FreeScout היא פלטפורמת Help Desk ותיבת דואר נכנס משותפת, חינמית ובקוד פתוח, שנבנתה עם PHP ו-Laravel, שתוכננה כחלופה באחסון עצמי ל-Help Scout ול-Zendesk. היא מספקת ממשק תמיכה מוכר ומקצועי עם תמיכה בריבוי תיבות דואר, זיהוי התנגשויות, תגובות שמורות ואוטומציה של תהליכי עבודה — כל מה שצוות צריך כדי לנהל פניות לקוחות ביעילות מבלי לשלם דמי מנוי לפי סוכן.
פריסת FreeScout על ה-VPS שלכם עם MariaDB מעניקה לכם ריבונות נתונים מלאה על כל שיחת לקוח, סוכנים ותיבות דואר ללא הגבלה, ואת החופש להרחיב את הפונקציונליות באמצעות מערכת המודולים. אין תמחור לפי סוכן, אין מגבלות שיחות, ואין סיכון שספק יגדיל עלויות או יפסיק את השירות.
פיצ'רים עיקריים של FreeScout
תיבת דואר נכנס משותפת
מספר סוכנים משתפים פעולה באותה תיבת דואר עם זיהוי התנגשויות המונע כפילויות בתשובות לאותו לקוח.
אוטומציה של זרימת עבודה
אוטומציה של פעולות חוזרות עם כללים מותאמים אישית — הקצאה אוטומטית של פניות, שליחת תגובות מוכנות מראש, והפעלת התראות בהתבסס על תנאים.
תמיכה בריבוי תיבות דואר
נהלו תיבות דואר נפרדות עבור מחלקות שונות, מותגים או מוצרים מהתקנת FreeScout אחת.
תשובות שמורות
בנו ספרייה של תבניות תגובה לשאלות נפוצות כדי שסוכנים יוכלו להגיב במדויק ובעקביות תוך שניות.
מערכת מודולים
הרחיבו את הפונקציונליות באמצעות מודולים קהילתיים לצ'אט חי, סקרי שביעות רצון, מאגר ידע ושילובים של צד שלישי.
למה להריץ את FreeScout על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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