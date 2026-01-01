FreeScout היא פלטפורמת Help Desk ותיבת דואר נכנס משותפת, חינמית ובקוד פתוח, שנבנתה עם PHP ו-Laravel, שתוכננה כחלופה באחסון עצמי ל-Help Scout ול-Zendesk. היא מספקת ממשק תמיכה מוכר ומקצועי עם תמיכה בריבוי תיבות דואר, זיהוי התנגשויות, תגובות שמורות ואוטומציה של תהליכי עבודה — כל מה שצוות צריך כדי לנהל פניות לקוחות ביעילות מבלי לשלם דמי מנוי לפי סוכן.

פריסת FreeScout על ה-VPS שלכם עם MariaDB מעניקה לכם ריבונות נתונים מלאה על כל שיחת לקוח, סוכנים ותיבות דואר ללא הגבלה, ואת החופש להרחיב את הפונקציונליות באמצעות מערכת המודולים. אין תמחור לפי סוכן, אין מגבלות שיחות, ואין סיכון שספק יגדיל עלויות או יפסיק את השירות.