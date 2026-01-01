פרסו Text Generation Web UI בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק ווב עשיר בתכונות להרצת מודלי LLM מקומיים עם תמיכה ב-GGUF, GPTQ, ו-AWQ על CPU או GPU.
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מה אפשר לבנות עם Text Generation Web UI
Text Generation Web UI הוא ממשק קוד פתוח מבוסס Gradio לטעינה, הפעלה ואינטראקציה עם מודלי שפה גדולים באופן מקומי. הוא תומך ביותר פורמטים של מודלים מכל ממשק קצה אחר של LLM באירוח עצמי — כולל GGUF דרך llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 ו-Transformers — מה שהופך אותו לכלי העיקרי עבור משתמשים שעובדים עם קבצי מודלים מגוונים מ-HuggingFace וזקוקים לשליטה מלאה על פרמטרי הסקה.
פריסה זו משתמשת בגרסה הממוטבת למעבד, המריצה מודלים מכומתים בפורמט GGUF דרך הקצה העורפי של llama.cpp — שימושי בכל VPS ללא כרטיס גרפי ייעודי. הניחו כל קובץ מודל GGUF בנפח המודלים והוא יופיע בלשונית המודלים מוכן לטעינה. אירוח עצמי שומר את השיחות, הנחיות המערכת וכל מסמך שתשתפו עם המודל על התשתית שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Text Generation Web UI
תמיכה במודלים מרובי פורמטים
טעינת מודלי GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 ו-Transformers מאותו ממשק מבלי להגדיר מחדש את ה-backends או לבנות מחדש את הקונטיינר.
צ'אט, הנחיה ומחברת
שלושה מצבי אינטראקציה נפרדים מכסים שיחות מרובות תורות, משימות מובנות של הנחיה-תגובה, ויצירת טקסט חופשית בכלי אחד.
מערכת דמות ופרסונה
הגדירו כרטיסי דמות AI מפורטים עם סיפורי רקע, דיאלוגים לדוגמה ואווטרים כדי לעצב התנהגות מודל לאורך סשנים.
API תואם OpenAI
הפעילו את ה-REST API האופציונלי בפורט 5000 כדי לחבר יישומים חיצוניים באמצעות ספריות לקוח סטנדרטיות של OpenAI ללא שינויים בקוד.
מערכת אקולוגית של תוספים
הרחבות קהילה מוסיפות יכולות כמו זיכרון לטווח ארוך, קלט/פלט קולי, שילוב Stable Diffusion, וכלים מותאמים אישית.
הסקת CPU ללא GPU
מריץ מודלים מכומתים ב-GGUF על CPU באמצעות llama.cpp – מודל עם 3-7 מיליארד פרמטרים מעשי על שרת VPS סטנדרטי עם 8 GB של RAM.
למה להריץ את Text Generation Web UI על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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