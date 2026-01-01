Text Generation Web UI הוא ממשק קוד פתוח מבוסס Gradio לטעינה, הפעלה ואינטראקציה עם מודלי שפה גדולים באופן מקומי. הוא תומך ביותר פורמטים של מודלים מכל ממשק קצה אחר של LLM באירוח עצמי — כולל GGUF דרך llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 ו-Transformers — מה שהופך אותו לכלי העיקרי עבור משתמשים שעובדים עם קבצי מודלים מגוונים מ-HuggingFace וזקוקים לשליטה מלאה על פרמטרי הסקה.

פריסה זו משתמשת בגרסה הממוטבת למעבד, המריצה מודלים מכומתים בפורמט GGUF דרך הקצה העורפי של llama.cpp — שימושי בכל VPS ללא כרטיס גרפי ייעודי. הניחו כל קובץ מודל GGUF בנפח המודלים והוא יופיע בלשונית המודלים מוכן לטעינה. אירוח עצמי שומר את השיחות, הנחיות המערכת וכל מסמך שתשתפו עם המודל על התשתית שלכם.