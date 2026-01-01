עד 69% הנחה עבור Text Generation Web UI

פרסו Text Generation Web UI בהתקנה בלחיצה אחת.

ממשק ווב עשיר בתכונות להרצת מודלי LLM מקומיים עם תמיכה ב-GGUF, GPTQ, ו-AWQ על CPU או GPU.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
48.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרסו Text Generation Web UI בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Text Generation Web UI

69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Text Generation Web UI

Text Generation Web UI הוא ממשק קוד פתוח מבוסס Gradio לטעינה, הפעלה ואינטראקציה עם מודלי שפה גדולים באופן מקומי. הוא תומך ביותר פורמטים של מודלים מכל ממשק קצה אחר של LLM באירוח עצמי — כולל GGUF דרך llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 ו-Transformers — מה שהופך אותו לכלי העיקרי עבור משתמשים שעובדים עם קבצי מודלים מגוונים מ-HuggingFace וזקוקים לשליטה מלאה על פרמטרי הסקה.

פריסה זו משתמשת בגרסה הממוטבת למעבד, המריצה מודלים מכומתים בפורמט GGUF דרך הקצה העורפי של llama.cpp — שימושי בכל VPS ללא כרטיס גרפי ייעודי. הניחו כל קובץ מודל GGUF בנפח המודלים והוא יופיע בלשונית המודלים מוכן לטעינה. אירוח עצמי שומר את השיחות, הנחיות המערכת וכל מסמך שתשתפו עם המודל על התשתית שלכם.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Text Generation Web UI

תמיכה במודלים מרובי פורמטים

טעינת מודלי GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 ו-Transformers מאותו ממשק מבלי להגדיר מחדש את ה-backends או לבנות מחדש את הקונטיינר.

צ'אט, הנחיה ומחברת

שלושה מצבי אינטראקציה נפרדים מכסים שיחות מרובות תורות, משימות מובנות של הנחיה-תגובה, ויצירת טקסט חופשית בכלי אחד.

מערכת דמות ופרסונה

הגדירו כרטיסי דמות AI מפורטים עם סיפורי רקע, דיאלוגים לדוגמה ואווטרים כדי לעצב התנהגות מודל לאורך סשנים.

API תואם OpenAI

הפעילו את ה-REST API האופציונלי בפורט 5000 כדי לחבר יישומים חיצוניים באמצעות ספריות לקוח סטנדרטיות של OpenAI ללא שינויים בקוד.

מערכת אקולוגית של תוספים

הרחבות קהילה מוסיפות יכולות כמו זיכרון לטווח ארוך, קלט/פלט קולי, שילוב Stable Diffusion, וכלים מותאמים אישית.

הסקת CPU ללא GPU

מריץ מודלים מכומתים ב-GGUF על CPU באמצעות llama.cpp – מודל עם 3-7 מיליארד פרמטרים מעשי על שרת VPS סטנדרטי עם 8 GB של RAM.

למה להריץ את Text Generation Web UI על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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