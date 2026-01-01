התקינו את Misskey בלחיצה אחת.
פלטפורמת מדיה חברתית מאוחדת בקוד פתוח, המחברת את הקהילה שלכם לפדיברס הגלובלי באמצעות ActivityPub.
בחרו תוכנית VPS עבור Misskey
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Misskey
Misskey היא פלטפורמת מדיה חברתית בקוד פתוח ועשירה בתכונות שנבנתה עבור הפדיברס. באמצעות פרוטוקול ActivityPub, האינסטנס של Misskey שלכם מתממשק עם Mastodon, Pleroma, ואלפי שרתי פדיברס אחרים, ומעניק למשתמשים שלכם גישה לגרף חברתי גלובלי תוך שמירה על כל הנתונים בתשתית שלכם.
בניגוד לפלטפורמות מרכזיות גדולות, Misskey שמה את שליטת הקהילה בראש סדר העדיפויות — אתם קובעים את הכללים, מדיניות הניטור, ומי יכול להצטרף. אירוח עצמי על VPS פירושו ללא מניפולציה אלגוריתמית, ללא איסוף נתונים, וללא סיכון שהפלטפורמה תיעלם סביבכם.
פיצ'רים עיקריים של Misskey
פדרציית ActivityPub
האינסטנס שלך מתחבר ללמעלה מ-10,000 שרתי פדיברס, כך שמשתמשים יכולים לעקוב ולקיים אינטראקציה עם חשבונות ב-Mastodon, Pleroma ופלטפורמות אחרות מבלי לעזוב את האינסטנס שלך.
תגובות אימוג'י מותאמות אישית
הגיבו לכל פוסט עם כל אימוג'י — כולל אימוג'י מותאמים אישית שאתם מעלים — הרבה מעבר ללייקים של כפתור בודד של רוב הפלטפורמות.
כונן מדיה מובנה
כל משתמש מקבל כונן מדיה אישי להעלאה, ארגון ושימוש חוזר בקבצים ובתמונות בכל הפוסטים, ללא צורך בהעלאה מחדש.
מערכת Plugin ו-Theme
הרחיבו את Misskey עם תוספים מבוססי AiScript ויישמו ערכות נושא מותאמות אישית כדי להתאים אישית לעומק את הממשק עבור הקהילה שלכם.
נראות הערה גמישה
כל פוסט יכול להיות מוגדר כציבורי, ציר זמן ראשי, לעוקבים בלבד, או הודעה ישירה — מה שמעניק למשתמשים שליטה מדויקת על מי רואה מה.
למה להריץ את Misskey על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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