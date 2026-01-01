Misskey היא פלטפורמת מדיה חברתית בקוד פתוח ועשירה בתכונות שנבנתה עבור הפדיברס. באמצעות פרוטוקול ActivityPub, האינסטנס של Misskey שלכם מתממשק עם Mastodon, Pleroma, ואלפי שרתי פדיברס אחרים, ומעניק למשתמשים שלכם גישה לגרף חברתי גלובלי תוך שמירה על כל הנתונים בתשתית שלכם.

בניגוד לפלטפורמות מרכזיות גדולות, Misskey שמה את שליטת הקהילה בראש סדר העדיפויות — אתם קובעים את הכללים, מדיניות הניטור, ומי יכול להצטרף. אירוח עצמי על VPS פירושו ללא מניפולציה אלגוריתמית, ללא איסוף נתונים, וללא סיכון שהפלטפורמה תיעלם סביבכם.