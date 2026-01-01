Thumbor הוא שרת עיבוד תמונה חכם מבוסס Python שמטפל בשינוי גודל, חיתוך וסינון באמצעות פרמטרים של URL — אין צורך בשינויים בקוד היישום כדי לשלב אותו. מה שמייחד את Thumbor ממשני גודל תמונה גנריים הוא החיתוך החכם מבוסס AI שלו: הוא מזהה אוטומטית פנים ותכונות חשובות בתמונה לפני החיתוך, מה שמבטיח שהנושא לעולם לא ייחתך בטעות.

בשימוש בפרודקשן על ידי Wikipedia, Globo.com, Forbes ו-Vox Media כדי להגיש מיליארדי תמונות, Thumbor נבדק בהצלחה בקנה מידה גדול. הוא אינו דורש תלויות חיצוניות לפעולה בסיסית. אירוח עצמי מחליף עמלות SaaS לכל טרנספורמציה בעלות VPS קבועה ושומר על צינור המדיה שלכם כולו בתוך התשתית שלכם.