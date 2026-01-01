התקינו את Thumbor בלחיצה אחת.
שרת תמונות חכם בקוד פתוח שחותך, משנה גודל ומסנן תמונות לפי דרישה באמצעות בקשות פשוטות מבוססות URL.
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מה אפשר לבנות עם Thumbor
Thumbor הוא שרת עיבוד תמונה חכם מבוסס Python שמטפל בשינוי גודל, חיתוך וסינון באמצעות פרמטרים של URL — אין צורך בשינויים בקוד היישום כדי לשלב אותו. מה שמייחד את Thumbor ממשני גודל תמונה גנריים הוא החיתוך החכם מבוסס AI שלו: הוא מזהה אוטומטית פנים ותכונות חשובות בתמונה לפני החיתוך, מה שמבטיח שהנושא לעולם לא ייחתך בטעות.
בשימוש בפרודקשן על ידי Wikipedia, Globo.com, Forbes ו-Vox Media כדי להגיש מיליארדי תמונות, Thumbor נבדק בהצלחה בקנה מידה גדול. הוא אינו דורש תלויות חיצוניות לפעולה בסיסית. אירוח עצמי מחליף עמלות SaaS לכל טרנספורמציה בעלות VPS קבועה ושומר על צינור המדיה שלכם כולו בתוך התשתית שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Thumbor
זיהוי פנים חכם
זיהוי פנים ותכונות מובנה מבטיח שהחלק החשוב ביותר בתמונה נשאר ממורכז בעת חיתוך ליחסי גובה-רוחב שונים.
עיבוד מבוסס URL
שנו גודל, חתכו, סננו והמירו תמונות על ידי יצירת כתובת URL — אין צורך ב-SDK, עובד עם כל שפה או Framework.
בחירת פורמט אוטומטית
הגשה אוטומטית של WebP לדפדפנים שתומכים בו, עם חלופה של JPEG או PNG, המפחיתה את רוחב הפס ללא עבודה נוספת.
מערכת סינון ניתנת להרחבה
ניתן להחיל בהירות, ניגודיות, סימני מים, פינות מעוגלות וטשטוש באמצעות פרמטרי URL או תוספי פילטר Python מותאמים אישית.
מטמון תוצאות
תוצאות מעובדות נשמרות במטמון כדי למנוע עיבוד חוזר של בקשות זהות, ומפחיתות באופן משמעותי את עומס ה-CPU בנפחי תעבורה גבוהים.
למה להריץ את Thumbor על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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