Yaade היא סביבת פיתוח API בקוד פתוח, באירוח עצמי, שתוכננה כחלופה שמעניקה עדיפות לפרטיות ללקוחות API מבוססי ענן. בניגוד לכלים מתארחים שמאחסנים את אוספי ה-API והסודות שלכם בשרתי צד שלישי, Yaade שומרת את כל הנתונים בתשתית שלכם — כולל פרטי כניסה, אסימונים והיסטוריית בקשות.

צוותים יכולים לשתף אוספי API באופן מאובטח, לנהל סביבות מרובות, להריץ סקריפטים של JavaScript כמשימות cron או באמצעות API, ולייבא מ-OpenAPI או Postman. עם תמיכה מובנית בריבוי משתמשים, אסימוני גישה, אימות OAuth2/OIDC, ומסד נתונים H2 מבוסס קבצים שאינו דורש הגדרה נוספת, Yaade קלה מספיק עבור מפתח יחיד אך בעלת יכולות מספיקות עבור צוות הנדסה שלם.