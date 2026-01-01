פרוסו את Yaade בהתקנה בלחיצה אחת.
סביבת פיתוח API שיתופית בקוד פתוח, באירוח עצמי, המיועדת לצוותים שמעריכים פרטיות נתונים.
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מה אפשר לבנות עם Yaade
Yaade היא סביבת פיתוח API בקוד פתוח, באירוח עצמי, שתוכננה כחלופה שמעניקה עדיפות לפרטיות ללקוחות API מבוססי ענן. בניגוד לכלים מתארחים שמאחסנים את אוספי ה-API והסודות שלכם בשרתי צד שלישי, Yaade שומרת את כל הנתונים בתשתית שלכם — כולל פרטי כניסה, אסימונים והיסטוריית בקשות.
צוותים יכולים לשתף אוספי API באופן מאובטח, לנהל סביבות מרובות, להריץ סקריפטים של JavaScript כמשימות cron או באמצעות API, ולייבא מ-OpenAPI או Postman. עם תמיכה מובנית בריבוי משתמשים, אסימוני גישה, אימות OAuth2/OIDC, ומסד נתונים H2 מבוסס קבצים שאינו דורש הגדרה נוספת, Yaade קלה מספיק עבור מפתח יחיד אך בעלת יכולות מספיקות עבור צוות הנדסה שלם.
פיצ'רים עיקריים של Yaade
אוספים שיתופיים
שתפו אוספי API ברחבי הצוות כולו עם גישה מבוססת תפקידים, כך שכולם יעבדו מאותו מקור אמת מבלי להעתיק ולהדביק בקשות.
תמיכה רב-סביבתית
הגדירו סביבות נפרדות לפיתוח, בדיקות וייצור, ולאחר מכן החליפו הקשר באופן מיידי מבלי לעדכן ידנית כתובות URL או טוקנים.
סקריפטינג מובנה
כתבו סקריפטים של JavaScript כדי להפוך תהליכי עבודה של API לאוטומטיים, להריץ בדיקות, או לשרשר בקשות — ותזמנו אותם כמשימות cron או הפעילו אותם באמצעות ה-API המובנה.
ייבוא OpenAPI ו-Postman
ייבאו אוספים קיימים ממפרטי OpenAPI או מייצואי Postman כדי להעביר את הצוות שלכם מבלי לבנות מחדש ספריות בקשות מאפס.
אימות OAuth2 ו-OIDC
שלבו עם ספקי זהויות חיצוניים באמצעות OAuth2 ו-OIDC, כך שהצוות שלכם יתחבר עם אישורי חברה קיימים במקום לנהל חשבונות נפרדים.
אין צורך בהגדרת מסד נתונים
Yaade משתמשת במסד נתונים מוטמע מבוסס קבצי H2, כך שאין צורך להגדיר קונטיינרים נפרדים של מסד נתונים – פשוט התחילו את הקונטיינר והנתונים שלכם נשמרים אוטומטית.
למה להריץ את Yaade על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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