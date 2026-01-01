התקינו את eKuiper בלחיצה אחת.
מנוע SQL וכללים קל משקל לניתוח זרמים בזמן אמת של נתוני IoT בקצה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם eKuiper
LF Edge eKuiper הוא פרויקט של Linux Foundation Edge שמביא עיבוד זרם נתונים בזמן אמת וניתוח מבוסס כללים להתקני קצה מוגבלי משאבים. עם טביעת רגל זעירה של כ-10MB, הוא קולט נתונים ממתווכי MQTT, נקודות קצה HTTP, Kafka, מקורות קבצים ועשרות פרוטוקולים אחרים, ולאחר מכן מעבד אותם תוך כדי תנועה באמצעות תחביר SQL מוכר או עורך כללים ויזואלי בשיטת גרירה ושחרור.
אירוח עצמי של eKuiper ב-VPS משלכם שם את צינור ניתוח ה-IoT המלא בשליטתכם — נתוני חיישנים, כללים עסקיים והסקת למידת מכונה נשארים בתשתית שבבעלותכם, ללא עמלות ענן לכל הודעה וללא תלות בספק חיצוני. תבנית זו מאגדת את מנוע eKuiper עם ממשק המשתמש הרשמי מבוסס האינטרנט לניהול, ליצירת זרמים וכללים באופן ויזואלי.
פיצ'רים עיקריים של eKuiper
עיבוד זרמי SQL
סינון, צבירה, צירוף ושינוי של זרמי IoT בזמן אמת באמצעות תחביר ANSI SQL במקום לכתוב קוד Go או Java מותאם אישית.
מנהל כללים חזותי
קונסולת ווב מובנית מאפשרת לכם לבנות זרמים, כללים וצינורות נתונים באמצעות עורך גרפי בשיטת 'גרור ושחרר', מבלי לגעת בקובצי תצורה.
MQTT ו-Kafka מובנים
מחברים מהשורה הראשונה עבור MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis ו-InfluxDB הופכים את חיבורם של חיישנים תעשייתיים ומתווכי הודעות לפשוט.
הסקת ML בקצה
ניתן להטמיע מודלי TensorFlow Lite ו-ONNX ישירות בתוך שאילתות SQL כדי להריץ זיהוי חריגות וסיווג על נתוני חיישנים בזמן אמת.
טביעת רגל זעירה בקצה
המנוע פועל בכ-10MB זיכרון, כך שהוא נפרס בנוחות בתוכניות VPS קלות משקל לצד יישומים אחרים.
הרחבת חיבור
הרחיבו את eKuiper עם פלאגינים מותאמים אישית ב-Go, Python, או פלאגינים ניידים כדי להוסיף מקורות קנייניים, יעדים ופונקציות SQL מותאמים לעומס העבודה שלכם.
למה להריץ את eKuiper על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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