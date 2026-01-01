LF Edge eKuiper הוא פרויקט של Linux Foundation Edge שמביא עיבוד זרם נתונים בזמן אמת וניתוח מבוסס כללים להתקני קצה מוגבלי משאבים. עם טביעת רגל זעירה של כ-10MB, הוא קולט נתונים ממתווכי MQTT, נקודות קצה HTTP, Kafka, מקורות קבצים ועשרות פרוטוקולים אחרים, ולאחר מכן מעבד אותם תוך כדי תנועה באמצעות תחביר SQL מוכר או עורך כללים ויזואלי בשיטת גרירה ושחרור.

אירוח עצמי של eKuiper ב-VPS משלכם שם את צינור ניתוח ה-IoT המלא בשליטתכם — נתוני חיישנים, כללים עסקיים והסקת למידת מכונה נשארים בתשתית שבבעלותכם, ללא עמלות ענן לכל הודעה וללא תלות בספק חיצוני. תבנית זו מאגדת את מנוע eKuiper עם ממשק המשתמש הרשמי מבוסס האינטרנט לניהול, ליצירת זרמים וכללים באופן ויזואלי.