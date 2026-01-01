Matrix Synapse הוא שרת הבית הרשמי לפרוטוקול התקשורת הפתוח Matrix, המאפשר העברת הודעות בזמן אמת, שיחות קול ווידאו, שיתוף קבצים והצפנה מקצה לקצה ברשת שרתים מאוחדת. מהימן על ידי ממשלות, אוניברסיטאות וחברות ברחבי העולם, Synapse מאפשר למשתמשים שלכם לתקשר באופן מאובטח תוך שמירה על כל הנתונים בתשתית שלכם.

איחוד מאפשר לשרת שלכם להתחבר בצורה חלקה לשרתי Matrix אחרים, כך שהמשתמשים שלכם יכולים להגיע לכל אחד ברשת Matrix הגלובלית. עם גשרים ל-Slack, Discord, IRC ו-Telegram, Synapse משתלב בתהליכי עבודה קיימים של תקשורת מבלי לכפות על כולם פלטפורמה אחת.