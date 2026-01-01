פרוסו Matrix Synapse בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת צ'אט מבוזר, מוצפן מקצה לקצה, לתקשורת מאובטחת בזמן אמת עם תמיכה מלאה בפדרציה.
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מה אפשר לבנות עם Matrix Synapse
Matrix Synapse הוא שרת הבית הרשמי לפרוטוקול התקשורת הפתוח Matrix, המאפשר העברת הודעות בזמן אמת, שיחות קול ווידאו, שיתוף קבצים והצפנה מקצה לקצה ברשת שרתים מאוחדת. מהימן על ידי ממשלות, אוניברסיטאות וחברות ברחבי העולם, Synapse מאפשר למשתמשים שלכם לתקשר באופן מאובטח תוך שמירה על כל הנתונים בתשתית שלכם.
איחוד מאפשר לשרת שלכם להתחבר בצורה חלקה לשרתי Matrix אחרים, כך שהמשתמשים שלכם יכולים להגיע לכל אחד ברשת Matrix הגלובלית. עם גשרים ל-Slack, Discord, IRC ו-Telegram, Synapse משתלב בתהליכי עבודה קיימים של תקשורת מבלי לכפות על כולם פלטפורמה אחת.
פיצ'רים עיקריים של Matrix Synapse
הצפנה מקצה לקצה
כל ההודעות הפרטיות והצ'אטים הקבוצתיים מוצפנים כברירת מחדל, מה שמבטיח שהנתונים יישארו פרטיים אפילו ממנהלי שרתים.
תמיכה בפדרציה
תקשרו עם משתמשים בכל שרת Matrix ברחבי העולם באמצעות פדרציה חלקה בין שרתים.
גשרי פלטפורמה
התחברו ל-Slack, Discord, IRC, Telegram ופלטפורמות אחרות באמצעות גשרי פרוטוקולים.
חדרים וחללים
ארגנו שיחות באמצעות חדרים, מרחבים, שרשורים, תגובות ועריכת הודעות לתקשורת מובנית.
שיחות קול ו-וידאו
בצעו שיחות קול ו-וידאו VoIP ישירות בתוך לקוחות Matrix ללא שירותים חיצוניים.
אינטגרציית SSO
אימות משתמשים באמצעות ספקי OIDC, SAML ו-CAS עבור כניסה יחידה ארגונית.
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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