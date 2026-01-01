Logseq היא פלטפורמת ניהול ידע וארגון תוכן בקוד פתוח, המעניקה עדיפות לפרטיות — עם הערות מבוססות בלוקים, קישורים דו-כיווניים, יומנים יומיים, קשרי הערות בסגנון גרף, ובסיס ידע שניתן לשאול ממנו, כולם כתובים בקבצי Markdown או Org-mode על הדיסק. ה-Logseq Web App הוא SPA סטטי שרץ כולו בדפדפן שלכם; תבנית זו מארחת אותו בעצמה כך שה-JavaScript שמפעיל את ההערות שלכם מגיע מתשתית שאתם שולטים בה ולא מצד שלישי.

הערות נשמרות באופן מקומי בדפדפן שלכם באמצעות ה-File System Access API, מה שאומר שהנתונים לעולם לא נוגעים בשרת המארח את ה-SPA — מושלם עבור תהליכי עבודה של "אני סומך על ה-CDN שלי" שבהם המשתמש רוצה את ממשק המשתמש של Logseq אך אינו רוצה להיות תלוי ב-logseq.com או בספק סנכרון ענן כלשהו. שלבו את הפריסה עם אפליקציית שולחן העבודה של Logseq, סנכרון git, או סנכרון תיקיות iCloud/OneDrive לגישה בין מכשירים לאותם קבצי הערות.