פרוסו את Logseq בהתקנה בלחיצה אחת.
מאגר ידע וכלי לסידור מידע באירוח עצמי, עם דגש על פרטיות, המוגש כאפליקציית ווב סטטית מהירה, כשההערות מאוחסנות בתיקייה מקומית הנשלטת על ידי הדפדפן שלך.
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מה אפשר לבנות עם Logseq
Logseq היא פלטפורמת ניהול ידע וארגון תוכן בקוד פתוח, המעניקה עדיפות לפרטיות — עם הערות מבוססות בלוקים, קישורים דו-כיווניים, יומנים יומיים, קשרי הערות בסגנון גרף, ובסיס ידע שניתן לשאול ממנו, כולם כתובים בקבצי Markdown או Org-mode על הדיסק. ה-Logseq Web App הוא SPA סטטי שרץ כולו בדפדפן שלכם; תבנית זו מארחת אותו בעצמה כך שה-JavaScript שמפעיל את ההערות שלכם מגיע מתשתית שאתם שולטים בה ולא מצד שלישי.
הערות נשמרות באופן מקומי בדפדפן שלכם באמצעות ה-File System Access API, מה שאומר שהנתונים לעולם לא נוגעים בשרת המארח את ה-SPA — מושלם עבור תהליכי עבודה של "אני סומך על ה-CDN שלי" שבהם המשתמש רוצה את ממשק המשתמש של Logseq אך אינו רוצה להיות תלוי ב-logseq.com או בספק סנכרון ענן כלשהו. שלבו את הפריסה עם אפליקציית שולחן העבודה של Logseq, סנכרון git, או סנכרון תיקיות iCloud/OneDrive לגישה בין מכשירים לאותם קבצי הערות.
פיצ'רים עיקריים של Logseq
מתווה מבוסס בלוקים
כל שורה היא בלוק הניתן לגרירה עם קישורים דו-כיווניים, הטמעות והפניות — אידיאלי עבור הוגים לא ליניאריים ותהליכי עבודה של PKM.
Markdown ו-Org-mode
הערות הן קובצי Markdown או Org-mode רגילים המאוחסנים על הדיסק, כך שהם נשארים ניתנים לעריכה בכל עורך טקסט וישרדו כל סוף-חיים עתידי של Logseq.
יומן יומי
דפי הערות יומיים יוצרים יומן זרם תודעה שחושף דפוסים לאורך זמן ומקשר לדפים נושאיים ללא מאמץ.
תצוגת גרף
הצגת הקשרים בין הערות כגרף אינטראקטיבי, מה שמקל על גילוי קשרים נסתרים בבסיס ידע הולך וגדל.
שאילתות ותבניות
הריצו שאילתות Datalog כנגד בסיס הידע שלכם וצרו תבניות לשימוש חוזר עבור סיכומי פגישות, ספרים, פרויקטים ותהליכי עבודה חוזרים.
עיצוב ששם פרטיות בראש
אפליקציית האינטרנט פועלת כולה בצד הלקוח; ההערות נשמרות בתיקייה מקומית הנשלטת על ידי הדפדפן ולעולם אינן עוזבות את המכשיר שלכם, אלא אם תבחרו בסנכרון git או בשכבת סנכרון אחרת.
למה להריץ את Logseq על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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